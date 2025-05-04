Tavşanlı Erdemspor, Şampiyonlukla Gururlandı

KÜTAHYA’DA BÜYÜK BAŞARI

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde bulunan Erdemspor Futbol Takımı, 2. Amatör Küme’deki gözden ırak başlangıcına rağmen önemli bir başarı elde ederek şampiyonluğa ulaştı. Kulüp Başkanı Güney Erdem, bu beklenmedik başarıyı genç oyuncularının sürekli gelişimi ile yıl boyunca düzenli olarak yapılan antrenmanlara atfediyor. Erdem, asıl hedeflerinin genç oyuncuların tecrübe kazanması olduğunu belirtirken, şampiyonluğun kendilerine sürpriz bir hediye gibi geldiğini ifade ediyor.

GELECEK HEDEFLERİNİ BELİRLEDİ

Gelecek sezon için planlarının 1. Amatör Küme’de kalıcı olmak olduğunu vurgulayan Erdem, tecrübeli oyuncuların gençlerine önemli katkılar sağladığını belirtiyor. Şampiyonluk sevincini yaşayan Tavşanlı Erdemspor, Kıbrıs’a anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Lefkoşa’da düzenlenen Şampiyonlar Kupası’na katılan minik ve yıldız futbolcular, unutulmaz anılar biriktiriyor.

KIBRIS’TA UNUTULMAZ ANI

Turnuvanın skor odaklı olmadığını ve tüm takımların şampiyon ilan edildiğini belirten Başkan Erdem, bu etkinliğin gençlerin kaynaşması ve farklı kültürleri tanıması açısından büyük önem taşıdığını vurguluyor. Kıbrıs ziyaretinde Başkan Güney Erdem, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Tatar’ın kendilerini ağırlamasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Erdem, bu anlamlı ziyarette Tavşanlı’nın sembolü olan leblebi işlemeli tabaklar hediye ettiklerini ve ilçenin tanıtımına katkı sağladıklarını belirtiyor. Erdem, Kıbrıs’taki turnuvanın minik ve yıldız oyuncular için unutulmaz bir deneyim olduğunu, yurt dışına çıkıp farklı tarihi ve kültürel mekanları görme fırsatı bulduklarını ifade ediyor.