Tavşanlı Hastane Temel Atma Töreni Yapıldı

KÜTAHYA’DA YENİ HASTANE TEMELİ ATILDI

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesindeki Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesinin ek binası için temel atma töreni gerçekleşti. Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Emrah Ceviz, bu anlamlı törende yaptığı açıklamada, doğduğu hastanenin ek bina temel atma törenine katılmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti. Ceviz, ek hizmet binasının gelecek yılın ikinci yarısında faaliyete geçeceğini ifade ederek, “Hastanemizde 55 servis, 20’si yoğun bakım olmak üzere 75 yatak kapasiteli olacak. Ek hizmet binasında 36 poliklinik odası ve 31 diyaliz ünitesi olacak. Tavşanlı halkımızın hizmetine sunacağımız hastanemiz için çalışmalar son hızla devam ediyor.” dedi. Ayrıca, bölgedeki hekim ihtiyacının kısa süre içerisinde karşılanacağını da ekledi.

Kütahya Valisi Musa Işın ise ülkede sağlık alanındaki önemli gelişmelere vurgu yaptı. Otel konforunda hastaneler inşa edildiğini ifade eden Işın, “Bugün Türkiye’de 85 milyon Türk vatandaşı sağlık hizmetlerini bedava almaktadır. Bana dünyada başka bir örnek gösteremezsiniz. ‘Vatandaşını yaşat ki devlet yaşasın.’ zihniyetinin, inancının, imanının bizi getirdiği nokta burası.” şeklinde konuştu. Son 22 yılda Cumhurbaşkanının liderliğinde Türkiye’nin sağlık, eğitim, sanayi, altyapı ve üst yapılarda yeniden inşa edildiğini söyledi.

AK Parti Kütahya Milletvekili Mehmet Demir, çağın gerekliliklerine uygun, 5 katlı ve toplamda 20 bin metrekarelik bir alana sahip yeni bir hastanenin daha Tavşanlı’ya kazandırılacağını belirtti. Konuşmaların ardından, hastanenin ek hizmet binasının temeli atıldı. Törene, AK Parti Kütahya Milletvekili Adil Biçer, Tavşanlı Belediye Başkanı Ali Kemal Derin, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Tekin, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Tavşanlı Kaymakamı Hayrettin Baskın ve AK Parti İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler de katıldı.