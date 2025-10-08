Tavşanlı Höyük’te 4 Bin Yıllık Nohut Kalıntıları Bulundu

KAZILARDA YENİ BULUNTULARA ULAŞILDI

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteklediği Kütahya Tavşanlı Höyük’te yapılan kazılarda, 4 bin yıllık nohut kalıntıları ve Konya Çatalhöyük, Eskişehir Küllüoba ile Karaman Topraktepe’den 8 bin 600 yıllık ekmek örnekleri keşfedildi. Bakanlık, 2025 yılı kazı sezonunda Tavşanlı Höyük’teki leblebinin ham maddesi nohut kalıntılarına ulaşıldığını duyurdu. Tunç Çağı’nın ortalarına tarihlendirilen bu buluntular, buğday taneleri, pişmiş toprak kaplar ve gümüş bir saç halkası ile birlikte ortaya çıkarıldı. Tavşanlı Höyük ekibinden Dr. Doğa Karakaya’nın mikroskobik incelemeleri, kalıntıların Anadolu’nun erken dönem tarım kültürüne ait olduğunu gösterdi. Ayrıca, 2022 yılında aynı alanda bulunan 4 bin 200 yıllık fındık kalıntılarında, bölgede doğal olarak yetişen çalı fındığı (Corylus) türüne ulaşıldı. Tavşanlı’daki baklagil buluntuları, Anadolu’nun üretim kültürünün derin geçmişini ortaya koyarken, diğer bölgelerdeki ekmek örnekleri bu üretimin sosyal yaşama nasıl yansıdığını gözler önüne seriyor.

EKMEK ÖRNEKLERİ TARİHİ YANSITIYOR

Konya’daki Çatalhöyük’te 8 bin 600 yıllık mayalanmış ekmek, Eskişehir Küllüoba Höyüğü’ndeki 5 bin yıllık ritüel amaçlı mayalanmış ve pişirilmiş ekmek ile Karaman Topraktepe (Eirenepolis) Antik Kenti’ndeki 1300 yıllık bezemeli arpa ekmekleri tespit edildi. Küllüoba ekmeği üzerinde yapılan incelemelerde gernik buğdayı ve mercimek bulundu. Ekmeğin yaklaşık 140 derecede pişirildiği, bir bölümünün koparıldığı ve daha sonra bir bereket ritüeli kapsamında yakılarak evin arka odasına, eşik kenarına gömüldüğü tespit edildi. Bu ritüel, o dönemde toplumsal yaşamın üretim ve inanç pratikleriyle ne kadar iç içe geçtiğini gösteriyor.

ANADOLU’NUN KÜLTÜREL ZENGİNLİĞİ

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yapılan keşiflerle ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Ersoy, kazıların Anadolu’nun üretim ve sofra kültürüne dair önemli bilgiler sunduğunu ifade ederek, “Bu buluntular, Anadolu’nun üretim geleneğini, inanç sistemlerini ve sofra kültürünü bir bütün olarak gözler önüne seriyor. Bugün gastronomide Türkiye konuşuluyorsa, binlerce yıl önce de Anadolu aynı bereketin ve kültürel zenginliğin merkeziydi. Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak bu köklü mirasın izlerini sürmeye ve geçmişimize ışık tutmaya devam ediyoruz” dedi.