Tavşanlı İdmanyurdu, Hasan’ı Sivasspor’a Verdi

ALTYAPIDAN YETİŞEN YETENEK

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesindeki kulüplerden Tavşanlı İdmanyurdu, bir genç yeteneği daha Türk futboluna kazandırdı. 2012 doğumlu Hasan Tunç, Süper Lig takımlarından Sivasspor’a transfer oldu. Dört yıl boyunca Tavşanlı İdmanyurdu akademisinde futbol eğitimini sürdüren Tunç, sol bek ve stoper mevkilerinde oynuyor. Genç yetenek, güçlü fiziği ve hızıyla dikkat çekiyor.

TRANSFERDEKİ GÖRÜŞMELER

Hasan Tunç’un performansı, Sivasspor’un da aralarında bulunduğu 5-6 farklı kulübün dikkatini çekti. Yapılan görüşmeler sonrasında hem sporcunun hem de kulübün tercihi Sivasspor oldu. Tunç’un, Sivasspor yetkililerinin dikkatini ilk kez geçtiğimiz yıl Sivas’ta yapılan U12 Cup turnuvasında çektiği öğrenildi. Turnuvada gösterdiği etkileyici performans, Sivasspor’un scout ekibi tarafından bir yıl boyunca takip edilmesini sağladı.

Transferle ilgili olarak Tavşanlı İdmanyurdu antrenörü Mehmet Erdal, bu başarının planlı bir çalışmanın sonucu olduğunu belirtti. Erdal, “Sivasspor yetkilileri sağ olsunlar, her sene düzenledikleri U12 Cup’a bizi özel olarak davet ediyorlar. Bu turnuva, oyuncularımızın kendilerini göstermesi için büyük bir fırsat. Bu sene de yine radara aldıkları oyuncularımız oldu” diye konuştu. Ayrıca, Hasan’ın ailesinin bu süreçteki desteğine de vurgu yaptı.

BAŞARI VE DESTEK

Antrenör Erdal, “Ailesi de gerek akademimiz döneminde gerekse Sivasspor’a transferi sürecinde Hasan’a çok destek oldular. Akademimizden profesyonel olarak Sivasspor’a verdiğimiz ikinci oyuncu oldu. Sporcumuza ve ailesine bundan sonraki süreçte başarılarının devamını diliyorum” dedi. Genç oyuncunun grup hocası Halil Muslu da, altyapılarında yetişen oyuncuların bu tür başarılar elde etmesinin kendilerini çok mutlu ettiğini ifade etti.