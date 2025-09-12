Tavşanlı İdmanyurdu, Yeni Yeteneği Kazandırdı

ALTYAPI BAŞARISI VE YENİ TRANSFER

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde faaliyet gösteren Tavşanlı İdmanyurdu, altyapısından bir yeteneği daha Türk futboluna kazandırdı. 2012 doğumlu genç futbolcu Hasan Tunç, Süper Lig takımlarından Sivasspor’a transfer oldu. Son dört yıldır Tavşanlı İdmanyurdu akademisinde futbol eğitimi alan ve sol bek ile stoper pozisyonlarında oynayan Hasan, güçlü fiziği ve hızıyla dikkatleri üzerine çekiyordu. Genç yeteneğin performansı, Sivasspor’un da bulunduğu 5-6 kulüp tarafından takip ediliyordu. Yapılan görüşmeler neticesinde Hasan ve kulübü, Sivasspor’u tercih etti.

U12 CUP’TA GÖZDE OLDU

Hasan’ın Sivasspor yetkililerinin dikkatini ilk kez geçtiğimiz yıl Sivas’ta yapılan U12 Cup turnuvasında çektiği ifade ediliyor. Turnuvada sergilediği olumlu performans sayesinde Sivasspor’un scout ekibi, genç oyuncuyu bir yıl boyunca yakından izlemiş. Gelişimi olumlu değerlendirilen Hasan’ın transfer işlemleri bu sezon gerçekleştirildi. Transferle ilgili olarak Tavşanlı İdmanyurdu’nun antrenörü Mehmet Erdal, bu başarıyı planlı bir çalışmanın sonucu olarak değerlendirdi. Erdal, “Sivasspor yetkilileri sağ olsunlar, her yıl düzenledikleri U12 Cup’a bizi özel olarak davet ediyorlar. Bu turnuva, oyuncularımızın kendilerini göstermesi için önemli bir fırsat. Bu yıl da radarlarına takılan oyuncularımız oldu. Tespitler yapıyorlar, gelişimlerini izliyorlar ve istedikleri seviyeye geldiklerinde transferlerini gerçekleştiriyorlar” diye konuştu.

AİLENİN DESTEĞİ ÖNEMLİ

Hasan’ın ailesinin bu süreçte sağladığı desteğe de dikkat çeken Erdal, “Ailesi, akademimiz döneminde ve Sivasspor’a transfer sürecinde Hasan’a çok yardımcı oldular. Akademimizden profesyonel olarak giden 2009 doğumlu Eymen Yurdcu’dan sonra Sivasspor’a verdiğimiz ikinci oyuncu oldu. Sporcumuza ve ailesine gelecekte başarılarının devamını diliyorum” şeklinde konuştu. Genç oyuncunun grup hocası Halil Muslu da, altyapılarında yetişen futbolcuların bu tür başarılar elde etmesinden büyük mutluluk duyduklarını belirtti.