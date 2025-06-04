Tavşanlı Orman Camii Çiçek Bahçesine Dönüştü

ÇİÇEK BAHÇESİNE DÖNÜŞEN CAMİİ

KÜTAHYA – Kütahya’nın Tavşanlı ilçesindeki Orman Camii, müezzin Mehmet Sakin’in öncülüğünde ve cemaatin yardımıyla adeta bir çiçek bahçesine dönüşüyor. Emekli bir öğretmenin camiye iki çiçek getirmesiyle başlayan bu anlamlı proje, kısa sürede tüm cemaatin katılımıyla büyüyor. Müezzin Mehmet Sakin, bu güzel gelişimin başlangıcını anlatırken, “Emekli bir öğretmenimizin camimize hediye ettiği iki çiçek, içimizde bir kıvılcım çaktırdı. Cemaatin de bu fikre sıcak bakmasıyla birlikte, komşulardan ve evlerden getirilen rengarenk saksı çiçekleri caminin içini süslemeye başladı” diyor.

GÜZELLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Caminin içini zenginleştirmek için yaklaşık 45 adet saksılı çiçeğin yerleştirildiği belirtiliyor. Bunun yanı sıra, caminin bahçesi de cemaatin ortak çabasıyla yeniden düzenleniyor. Bahçede birlikte dikilen güller, biberiyeler, adaçayları ve naneler sayesinde ayrı bir güzellik kazanıyor. Sakin, bitkilere verilen önemi de vurgulayarak, “Çiçekler de tıpkı insanlar gibi kendi dillerinde zikirlerini yapıyorlar. Onlara özen göstermek, Allah’a duyduğumuz saygının bir göstergesi” şeklinde ifadelerde bulunuyor.

CAMİ HUZUR VE GÜZELLİK MERKEZİ OLDU

Cemaatin bu güzel projeye gösterdiği ilgi ve destek, caminin ibadethane olmanın ötesinde, huzur ve güzelliğin merkezi haline geldiğini gösteriyor. Tüm bu çalışmalar sayesinde, cemaatin birlik ve beraberliği daha da güçleniyor.