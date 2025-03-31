Tavuk Çiftliğinde Korkutan Yangın Çıktı

YANGIN BİLECİK’TE KORKUTTU

Bilecik’in Pazaryeri ilçesine bağlı Ahmetler köyünde bir tavuk çiftliğinde üzücü bir yangın olayı gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, akşam saatleri itibarıyla tavuk çiftliğinde alevler yükselmeye başladı.

OLAY YERİNDE HIZLI MÜDAHALE

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar sonrasında, jandarma ve itfaiye ekipleri hızlı bir şekilde olay yerine yönlendirildi. Yangının meydana geldiği alanda hayvanların olmadığı ve alanın boş olduğu öğrenildi. Ekipler, alevlere müdahalede bulunarak yangını söndürme çalışmalarını sürdürdü. Yangının çıkış nedeninin tespit edilmesi için de detaylı bir inceleme başlatıldı.