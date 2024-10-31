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Tavuk Çiftliğinde Patlama: 1 Kayıp Hayat

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Olayın Meydana Geldiği Yer

Gece saatlerinde, Alaca köyünde bir olay gerçekleşti. Tavuk çiftliğine ait kalorifer kazanında, bilinmeyen bir sebepten dolayı patlama yaşandı.

İlk Müdahale ve Olay Yerindeki Tespitler

Köylüler durumu bildirince, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri çiftliğe yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin kontrolleri sonucunda, çiftlikte işçi olarak çalışan Muhammed El Necm’in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cenaze İşlemleri ve Soruşturma Başlatılması

Muhammed El Necm’in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi morguna kaldırıldı. Patlamanın nedeninin belirlenmesi için gerekli araştırmalar yapılıyor.

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