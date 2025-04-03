Tavuk Döner Zehirlenmesi: 300’ü Aştı!

ZEHİRLENME VAKALARI

Edinilen bilgilere göre, birkaç gün önce akşam saatlerinde Güney Mahallesi Atatürk Caddesi’ndeki bir iş yerinden tavuk döner alan bazı bireylerde mide bulantısı ve kusma şikayetleri ortaya çıktı. Bu zehirlenme belirtileri yaşayan 300’den fazla kişi, Körfez Devlet Hastanesi, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dilovası Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Yapılan müdahale sonrası, bazı hastalar taburcu olurken, Derince’de tedavi gören iki kişinin durumunun kritik olduğu belirlendi.

İŞLETME KAPATILDI

Olayın ardından şikayetlerin sebebi olduğu düşünülen dönerci, Körfez Belediyesi zabıta ekipleri tarafından mühürlenerek geçici süreyle kapatıldı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, işletmede denetim yaparak ürünlerden numuneler aldı. Gıda analiz sonuçları bekleniyor ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.