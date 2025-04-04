Tavuk Dönerden Yüzlerce Kişi Hastanelik Oldu. 2 Kişi Entübe Edildi. Zehirlenenler Konuştu

BAYRAMDA TOPLU ZEHİRLENME: 648 KİŞİ HASTANELİK OLDU

Bayramın 2. ve 3. günlerinde Kocaeli’nin Körfez ilçesinde bulunan bir dönerci işletmesinden tavuk döner yiyen yüzlerce kişi, mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle hastanelere başvurdu. Toplam 648 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı. Hastaların bir kısmı taburcu edilirken, Derince’de tedavi gören 2 kişinin durumunun kritik olduğu öğrenildi.

DÖNERCİ MÜHÜRLENDİ, NUMUNELER ALINDI

Şikayetlerin kaynağı olarak gösterilen işletme, Körfez Belediyesi zabıta ekipleri tarafından mühürlenerek geçici olarak kapatıldı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, işletmede denetim yaparak ürünlerden numuneler aldı.

TAVUK DÖNERDE MİKROBİYOLOJİK UYGUNSUZLUK TESPİT EDİLDİ

Kocaeli Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü tarafından yapılan analizlerde, tavuk döner numunelerinin Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği’ne uygun olmadığı belirlendi. İşletme hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Dönerci dükkanının işletmecileri E.T. ve K.Y. tutuklandı.

ZEHİRLENEN VATANDAŞLAR YAŞADIKLARINI ANLATTI

Bayramın ikinci günü arkadaşlarıyla birlikte döner yediğini söyleyen Yasin Aydın, “3 arkadaş yemek yedik. Bir arkadaşım hiç yiyemedi. Diğeri evde hasta, mide ağrısından çıkamıyor. Ben de mide ağrısı çektim. 3 hastane doldu. Arkadaşımın kız arkadaşı yoğun bakıma kaldırıldı, kardeşi hastanede yatıyor. Normalde sık sık burada yemek yerdik. Bir gün önceki eti kullandıkları için zehirlenme yaşandığını düşünüyorum” dedi.

“2 KİŞİ ENTÜBE OLDU, İNSANLAR ÖLÜRSE HESABINI KİM VERECEK?”

Zehirlenme nedeniyle evden çıkamayan Kayhan Dölcel, “Bayramın 3. günü döner yedim. Akşam tuvaletten çıkamadım. Hastane ana baba günüydü. Serum takıldı ama bir türlü düzelmedim. Nefes alamıyorum. 2 kişi entübe olmuş. İnsanlar ölürse hesabını kim verecek? 3 kuruş kazanmak için bozuk malı insanlara yedirdiler” ifadelerini kullandı.

“HASTANEDE HERKES KIVRANIYORDU”

Dölcel, “3-5 yaşında çocuklar nasıl dayandı? Hastanede hepsi kıvranıyordu. Normalde o gün çocuklarıma da getirecektim, getirmedim. Yemez olaydım. Sürekli terliyorum, uyuyamıyorum. Karnım, tüm kemiklerim ağrıyor” diye ekledi.

“BAŞIMIZA GELİNCE OLAYIN CİDDİYETİNİ ANLADIK”

Songül Dölcel, “Almanya’dan gelen yeğenim zehirlendi. Kusma, ishal oldu. Hastanede gıda zehirlenmesi teşhisi konuldu. Başımıza gelince olayın vahametini anladık” şeklinde konuştu.

BAYRAM TATİLİNDE ZEHİRLENEN GENÇ

İnanç Çeçen, “Bayram için Körfez’e gitmiştim. Döner yedikten sonra kusmaya başladım. Hastaneye götürüldüm. İstanbul’a döndüm ama fenalaştım. Şu an tedavi altındayım” dedi. Babası Sinan Çeçen ise, “Oğlum 3 gündür hastanede. Ateşi 39-40 derece. 600’den fazla insan zehirlendi. Denetimlerin artmasını istiyoruz” diye ekledi.

SEKTÖR DENEYİMLİ İSİMDEN UYARI

16 yıldır döner sektöründe olan Fırat Çiçek, “Dönerin üstüne eklenen tavuk, temiz olmayan ekipman veya bayat et kullanımı zehirlenmeye yol açmış olabilir. Büyük bir zehirlenme ilk defa yaşanıyor. Denetimler sıkı olmalı” açıklamasını yaptı.