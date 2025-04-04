Tavuk Dönerden Yüzlerce Kişi Hastanelik Oldu. 2 Kişi Entübe Edildi. Zehirlenenler Konuştu

BAYRAMDA YAŞANAN TOPLU ZEHİRLENME OLAYI

Edinilen bilgilere göre, bayramın ikinci ve üçüncü günlerinde Güney Mahallesi Atatürk Caddesi’ndeki bir iş yerinden tavuk döner alan kişilerde mide bulantısı ve kusma şikayetleri ortaya çıktı. Zehirlenme belirtileri gösteren 648 kişi çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Müdahaleler sonrası bazı hastalar taburcu edilirken, Derince’de tedavi gören 2 kişinin durumunun kritik olduğu öğrenildi. Şikayetlerin kaynağı olarak belirlenen dönerci, Körfez Belediyesi zabıta ekiplerince mühürlenerek geçici olarak kapatıldı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri işletmede denetim yaparak ürünlerden numune aldı.

TAVUK DÖNER NUMUNELERİNDE OLUMSUZ SONUÇ

Kocaeli Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü yetkililerinin yaptığı kontrollerde, tavuk döner numunelerinin test sonuçlarının olumsuz çıktığı ve numunelerin Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği’ne uygun olmadığı tespit edildi. Analiz sonuçlarının yönetmeliğe uygun çıkmaması nedeniyle işletme hakkında Körfez İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından suç duyurusunda bulunuldu. Olayla bağlantılı olarak dönerci dükkanının işletmecileri E.T. ve K.Y. isimli şahıslar tutuklandı.

ZEHİRLENEN VATANDAŞLARIN İFADELERİ

Bayramın ikinci günü arkadaşlarıyla birlikte tavuk döner yediğini belirten Yasin Aydın, “2 gün boyunca zehirlenme olayı yaşandı. 3 arkadaş yemek yemeye gitmiştik. Bir arkadaşımız hiç yiyemedi. Diğer arkadaşımız evde hasta, mide ağrısından çıkamıyor. Ben de mide ağrısı çektim. 3 hastane de doldu. Arkadaşımın kız arkadaşı yoğun bakıma kaldırıldı, kardeşi hastanede yatıyor. Normalde sık sık burada yemek yerdik. Düşüncem, bir gün önceki eti kullandıkları yönünde. Bu sebeple zehirlenme olayı yaşandı diye düşünüyorum” dedi.

ENTÜBE OLAN HASTALAR VE ŞİKAYETLER

Zehirlendiği için evden çıkamayan Kayhan Dölcel, “Bayramın 3’üncü günü öğleden sonra döner yedim. Akşam eve geldim. 23.00-00.00 saatleri arasında midem bozuldu. Sabaha kadar tuvaletten çıkamadım. Sabah işe gittim ancak duramadım. Eve gelip yattım, iyice kötüleştim. Haberlerden herkesin zehirlendiğini öğrendim. Ben de hastaneye gittim, 1.30 saat sonra sıra bize geldi. Hastane ana baba günüydü. Serum takıldı, ilaç yazıldı, taburcu oldum ancak bir türlü düzelmedim. İshal, terleme, üşüme derken bir türlü düzelmedim. Nefes alamıyorum. İnsan malının bozuk olup olmadığını bilmez mi? Ben balıkçıyım, malım bozuk olursa hemen çöpe atarım. Yazık değil mi, insanlar canıyla uğraşıyorsunuz. 2 kişi entübe olmuş. İnsanlar ölürse hesabını kim verecek? 3 kuruş kazanmak için bozuk malı insanlara yedirdiler. İçim dışıma çıktı, kalkamıyorum” ifadelerini kullandı.

ÇOCUKLARIN DURUMU VE HASTANE MANZARASI

Dölcel, evden çıkamadığı için işine de gidemediğini belirterek, “İşler sıkıntıya girdi. Biz bu halde dayanamazken, 3-5 yaşında döner yiyen çocuklar nasıl dayandı? Hastanede hepsi kıvranıyordu. Normalde o gün çocuklarıma da getirecektim yoğun olması sebebiyle getirmedim. Yemez olaydım. Hastaneye başvurmayanların sayısı da yüksek. 4 bin kişi yemek yemiş. Hiç iyi değilim. Sürekli terliyorum, uyuyamıyorum. Karnım, tüm kemiklerim ağrıyor. Yemek yiyemiyorum” şeklinde konuştu.

ALMANYA’DAN GELEN MİSAFİRLER DE ZEHİRLENDİ

Songül Dölcel ise “Bir ay önce Almanya’dan ablam ve yeğenim geldi. Şu an zehirlenme olayı yaşandığı dönercide döner yediler. Yeğenim karın ağrısı yaşadı, kustu, ishal oldu. Hastaneye götürdüğümüzde gıda zehirlenmesi yaşadığını söylediler. Bu olayda başımıza gelince olayın vahametini anladık” dedi.

BAYRAM TATİLİNDE ZEHİRLENEN AİLE

Yediği dönerden zehirlenen İnanç Çeçen ve babası Sinan Çeçen yaşananları anlattı. İnanç Çeçen, “Bayram tatili için Körfez’deki akrabalarıma gelmiştim. Biraz geçtikten sonra döner yemeye karar verdik. Saat 6 civarı döner yedikten sonra akşama doğru saat gece 2 gibi kusmaya başladım. Kustukça sürekli yine kalkıp kalkıp kusuyordum. Ondan sonra sabah oldu. Sonra akrabalarıma söyledim onlar da hastaneye götürdü beni. Orada serum verdiler. Bir şey olmadığını söylediler bana. Sonra İstanbul’a eve geldim. Akşama doğru fenalaştım. Sultanbeyli Devlet Hastanesine geldik babamla. Tahlil için kan verdik tedavi altına aldılar” dedi.

SEKTÖR DENEYİMLİ İŞLETMECİDEN AÇIKLAMA

Zehirlenme olaylarının yaşandığı iş yerinin yakınında döner dükkanı işleten Fırat Çiçek, tavuktan zehirlenmelerin neyden kaynaklanabileceği hakkında açıklamalarda bulundu. Çiçek, “16 yıldır döner yapıyorum. Dönerin üstüne ilave tavuk eklemek zehirlenmeye sebep olmuş olabil