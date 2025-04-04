Tavuk Dönerden Yüzlerce Kişi Zehirlendi. 2 Kişi Entübe Edildi

BAYRAMDA TOPLU ZEHİRLENME: 648 KİŞİ HASTANELİK OLDU

Bayramın 2. ve 3. günlerinde Kocaeli’nin Körfez ilçesinde yaşanan toplu gıda zehirlenmesi olayında 648 kişi hastaneye başvurdu. Güney Mahallesi Atatürk Caddesi’ndeki bir dönerciden tavuk döner yiyen vatandaşlarda mide bulantısı ve kusma şikayetleri görüldü. Derince’de tedavi gören 2 kişinin durumunun kritik olduğu öğrenildi.

İŞLETME MÜHÜRLENDİ, NUMUNELER ALINDI

Olayın ardından Körfez Belediyesi zabıta ekipleri şikayetlerin kaynağı olduğu belirtilen dönerciyi mühürleyerek geçici olarak kapattı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri işletmede denetim yaparak ürünlerden numune aldı. Kocaeli Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü’nün yaptığı analizlerde tavuk döner numunelerinin Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği’ne uygun olmadığı tespit edildi.

2 İŞLETMECİ TUTUKLANDI

Yapılan incelemelerin ardından işletme hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Dönerci dükkanının işletmecileri E.T. ve K.Y. isimli şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ZEHİRLENEN VATANDAŞLAR YAŞADIKLARINI ANLATTI

Bayramın ikinci günü arkadaşlarıyla birlikte tavuk döner yediğini söyleyen Yasin Aydın, “3 arkadaş yemek yemeye gitmiştik. Bir arkadaşımız hiç yiyemedi. Diğer arkadaşımız evde hasta, mide ağrısından çıkamıyor. Ben de mide ağrısı çektim. 3 hastane de doldu. Arkadaşımın kız arkadaşı yoğun bakıma kaldırıldı, kardeşi hastanede yatıyor” dedi.

“2 KİŞİ ENTÜBE OLDU, İNSANLAR ÖLÜRSE HESABINI KİM VERECEK?”

Zehirlendiği için evden çıkamayan Kayhan Dölcel, “Sabaha kadar tuvaletten çıkamadım. İshal, terleme, üşüme derken bir türlü düzelmedim. Nefes alamıyorum. 2 kişi entübe olmuş. İnsanlar ölürse hesabını kim verecek? 3 kuruş kazanmak için bozuk malı insanlara yedirdiler” ifadelerini kullandı.

BAYRAM ZİYARETİNDE ZEHİRLENDİLER

Bayram tatili için Körfez’e gelen İnanç Çeçen ve babası Sinan Çeçen de zehirlenenler arasında. İnanç Çeçen, “Döner yedikten sonra gece 2 gibi kusmaya başladım. Kustukça sürekli yine kalkıp kalkıp kusuyordum” derken, babası Sinan Çeçen, “Oğlumun ateşi 39-40 dereceleri buluyor. 3 gündür hastanedeyiz” diye konuştu.

SEKTÖR TEMSİLCİSİNDEN AÇIKLAMA

Bölgede 16 yıldır dönercilik yapan Fırat Çiçek, “Dönerin üstüne ilave tavuk eklemek zehirlenmeye sebep olmuş olabilir. Kalmış döneri ertesi gün kullandıysa ondan olmuş olabilir” dedi. Çiçek, denetimlerin sıkı yapılması gerektiğinin altını çizdi.