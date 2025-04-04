Tavuk Dönerden Zehirlenenlerle İlgili Uyarılar

KOCAELİ’DE TAVUK DÖNER ZEHİRLENMESİ VAKALARI ARTIYOR

Kocaeli’de yakın zamanda 600’den fazla vatandaşın tavuk döner nedeniyle zehirlenmesi büyük bir tepki yarattı. Özellikle sokak lezzetleri arasında popüler olan tavuk dönerin riskleri konusunda Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Vedat Göral, bazı önemli uyarılarda bulundu. Uygun şekilde pişirilmemiş tavuk etinin tüketilmesiyle meydana gelen ciddi zehirlenme vakalarına dikkat çeken Göral, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

TAVUK DÖNERİN HAZIRLANMASINDAKİ RİSKLER

Prof. Dr. Vedat Göral, konuyla ilgili olarak NTV’ye yaptığı açıklamada, tavuk dönerin her yerde tüketilmemesi gerektiğini ifade etti. Önceden pişirilmiş tavuk döner parçalarının yeni pişirilecek tavuk dönerle birleştirilmesinin zehirlenme riskini artırdığını belirtti. Pişirme sürecinin önemine de vurgu yapan Göral, “Doğru pişirme sırasında iç sıcaklık kontrolü ihmal edilmemelidir. Tavuk etinin iç sıcaklığı en az 75°C’ye ulaşmalıdır. Tavuk parçalarının eşit şekilde pişmesi sağlanmalıdır.” dedi.

KALİTESİZ MALZEME KULLANIMI YASAKLANMALI

Göral, kokuşmuş ve kullanılmaz duruma gelmiş tavuk parçalarının döner yapımında kullanıldığını belirterek, “Bazen tavuk parçaları çamaşır suyu ile beyazlatılıyor. Bu son derece ahlaksız ve yanlış bir yöntemdir. İnsan sağlığı ile asla oynanmamalıdır.” ifadelerini kullandı. Bu tür işletmelerin belediye ve hıfzıssıhha tarafından düzenli olarak denetlenmesi gerektiğinin altını çizdi.

DÖNERİ YİYENLERİN SAĞLIK DURUMU BİLGİLERİ

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde Atatürk Caddesi’ndeki bir dönerci dükkanından yemek alan bazı kişilerde mide bulantısı ve kusma şikayetleri görüldü. Toplamda 648 kişi, Körfez Devlet Hastanesi, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Dilovası Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Yapılan müdahalenin ardından hastalar taburcu edilirken, iki kişinin durumunun ağır olduğu bildirildi. Olayla ilgili olarak, dönerci dükkanının işletmecileri E.T. ve K.Y. tutuklandı.