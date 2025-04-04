Tavuk Dönerin Tehlikeleri ve Uzman Yorumu

LEZZETLİ AMA RİSKLİ TAVUK DÖNER

Tavuk döner, lezzeti ve uygun fiyatı ile dışarıda sık tercih edilen bir fast food ürünü. Ancak Kocaeli’de yaşanan bir tavuk döner zehirlenmesi, gıda güvenliği konusunda ciddi endişeler doğurdu. Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Vedat Göral, tavuk döner zehirlenmesinin nedenlerini, belirtilerini ve risklerini açıkladı. Prof. Dr. Göral, “Tavuk etinin çiğ veya az pişmiş şekilde tüketilmesi, bakterilerin tavuk etinde hızla çoğalmasına neden oluyor ve genellikle Salmonella gibi bakteriyel enfeksiyon riskini artırıyor” dedi. Merdiven altı ve ne olduğu bilinmeyen tavukların kullanıldığı dönerlerin zararlarına da dikkat çekti.

ENFEKSİYON RİSKİ

Prof. Dr. Göral, tavuk döner zehirlenmesinin, uygun şekilde pişirilmemiş tavuk etinin tüketilmesi sonucu ortaya çıktığını belirtti. Bu durumun, genellikle Salmonella, Campylobacter ve Clostridium perfringens gibi bakterilerin neden olduğu enfeksiyonlar ile ortaya çıktığını vurguladı. Uygun olmayan saklama koşulları ve hijyen eksikliği, tavuk zehirlenmesine yol açabilir. Bağışıklık sistemi zayıf olan kişiler, çocuklar, yaşlılar ve hamileler daha yüksek risk altındadır. Hamile kadınlar için tavuk tüketimi konusunda ekstra titiz olunması gerektiği belirtildi.

GAZİNTİLE ORTAK RİSKLER

Uzman, tavuk etinin hızlı bozulan bir gıda olduğunu ve dolayısıyla tavuk dönerin gıda zehirlenmesine yol açabilen bir ürün olduğunu ifade etti. Merdiven altı ve ne olduğu bilinmeyen tavukların kullanıldığı yerlerde tavuk döner yenilmemesi gerektiğinin altını çizen Göral, bu tür yerlerin denetlenmesi gerektiğini belirtti. Tavuk zehirlenmesi nedenleri arasında, bakteriyel enfeksiyonlar, çiğ veya az pişmiş tavuğun tüketimi ve uygun olmayan saklama koşulları yer alıyor.

HAZARD KAYNAKLARI

Prof. Dr. Göral, “Tavuk etinin çiğ veya az pişmiş şekilde tüketilmesi, bakterilerin tavuk etinde kalmasına neden olur. Uygun olmayan saklama koşullarında da (örneğin 4°C’nin üzerinde) bakteriler hızla çoğalır” dedi. Tavuk zehirlenmesi tanısı, hastanın belirtileri ve öyküsüyle konuluyor. Doktor, hastanın yediği yiyecekleri ve sağlık durumunu sorguluyor. Özellikle toplu gıda zehirlenmeleri, bayat veya hijyenik olmayan gıdanın tüketildiğini gösteriyor.

TAVUK DÖNERİN ALINDIĞI YERLERİN ÖNEMİ

Prof. Dr. Göral, tavuk dönerin her yerde yenilmemesi gerektiği konusunda uyarıda bulundu. Beklemiş veya daha önce pişirilmiş tavuk döner parçalarının, yeni pişirilecek dönerle karıştırılmasının zehirlenme riskini artırdığını belirtti. Doğru hazırlama, pişirme ve saklama yöntemleriyle tavuk zehirlenmesinin önlenebileceğini ifade eden uzman, tavuk etinin iç sıcaklığının en az 75°C’ye ulaşması gerektiğini söyledi.

KORUNMA YOLLARI

Göral, kokuşmuş ve çöpe atılacak hale gelmiş tavuk parçalarının döner yapımında kullanıldığını, bunun son derece tehlikeli olduğunu vurguladı. “Bu son derece ahlaksız bir yöntemdir. İnsan sağlığı ile oynamamak gerekir” diyerek merdiven altı tavukların kullanılmaması gerektiğini belirtti. Ayrıca, dönerle birlikte servis edilen yeşillik ve salatanın da çok temiz olmasının önemine dikkat çekti.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

Zehirlenme belirtileri arasında mide bulantısı, kusma, sulu ishal, karın ağrısı, ateş, halsizlik, iştahsızlık, baş ağrısı ve karında şişkinlik gibi sorunlar yer alıyor. Gıda zehirlenmesi yaşayan kişilere bol sıvı alımı önerilmektedir. Gıda zehirlenmelerinin önlenmesi için yemeklerden önce ellerin yıkanması, taze ürünlerin kullanılması ve içme sularının temiz olması gerektiği vurgulandı.

KAZA ORTAMI

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde, Atatürk Caddesi’nde tavuk döner alan bazı kişilerde mide bulantısı ve kusma şikayetleri gözlemlenmiştir. Zehirlenme belirtileri gösteren 648 kişi, Bölgedeki hastanelerde tedavi altına alınmıştır. Hastalar tedavi edilerek taburcu edilirken, iki kişinin durumunun ağır olduğu anlaşılmıştır.