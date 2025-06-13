Tavuk Eti Üretimi, Nisan’da Artış Gösterdi

TAVUK ETİ ÜRETİMİ NİSAN’DA ARTTI

Bir önceki ay 231 bin 595 ton olan tavuk eti üretimi Nisan ayında yüzde 2,6 artarak 237 bin 567 ton oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan ayı Kümes Hayvancılığı Üretimi verilerini paylaştı. Buna göre, Nisan ayında tavuk eti üretimi 237 bin 567 ton, tavuk yumurtası üretimi ise 1,55 milyar adet olarak gerçekleşti.

TAVUK YUMURTASI ÜRETİMİNDE DÜŞÜŞ

Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, tavuk yumurtası üretimi yüzde 9,1 azaldı. Kesilen tavuk sayısı ise yüzde 20,7 arttı ve tavuk eti üretimi aynı dönemde yüzde 23,5 artış gösterdi. Ocak-Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, tavuk yumurtası üretimi yüzde 9,7 azalışla dikkat çekerken, kesilen tavuk sayısı yüzde 11,5 artış ve tavuk eti üretimi yüzde 14,8 artış göstermiştir.

TAVUK YUMURTASI ÜRETİMİNDE AZALMA SÜPERİZ

Bir önceki ay 1 milyar 632 milyon 774 bin adet olan tavuk yumurtası üretimi Nisan ayında yüzde 5,0 oranında azalarak 1 milyar 551 milyon 765 bin adet oldu. Bu veriler, Türkiye’deki tavukçuluk sektöründeki gelişimleri gözler önüne seriyor.