Tavuk Etine Dikkat Edilmelidir

GIDA GÜVENLİĞİ KONUSUNDA ÖNEMLİ UYARI

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Hilmi Çon, tavuk etinin mikroorganizmaların üremesi için uygun ortam sağladığını belirtti. “Tavuk eti, mikroorganizmaların üremesi için ideal koşulları sunan bir besindir. Bu nedenle pişirme, temas ve saklama süreçlerinde yapılan küçük hatalar, büyük sağlık sorunları yaşatabilir” şeklinde konuştu. Prof. Dr. Çon, tavuk etinin yetiştirilmesi ve pişirilmesi aşamalarında hijyenin önemine dikkat çekti.

HER AŞAMA HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR

Prof. Dr. Çon, “Tavuk eti, yapısı gereği oldukça hassas bir hayvansal gıdadır ve özellikle bakteri üremesine son derece elverişli bir ortam oluşturur. Bu nedenle, tavuğun çiftlikteki yetiştirilme koşullarından başlayarak, kesimhaneye sevki, oradaki hijyen uygulamaları, soğuk zincirle taşınması, marketlerde veya kasaplarda satışa sunulması, restoranlarda hazırlanması ve nihayet tüketiciye servis edilmesine kadar tüm aşamalar titizlikle kontrol altında tutulmalıdır” dedi. Tavuk etinin saklanma koşullarının önemine vurgu yapan Çon, bu süreçte her aşamanın dikkatle izlenmesi gerektiğini ifade etti.

HAZIRLANAN ÜRÜNDEKİ RISKLERE DİKKAT

“Tavuk eti, mikroorganizmaların üremesi için ideal koşulları sunan bir besindir. Bu nedenle pişirme, temas ve saklama süreçlerinde yapılan küçük hatalar büyük sağlık sorunları yaşatabilir.” diyen Prof. Dr. Çon, pişmiş ürünün sunumunda ve saklama koşullarında dikkatli olunması gerektiğini belirtti. Pişirilmiş tavukla ilgili yapılan hataların ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini söyleyerek, bu konuda tüketicileri uyardı.

SAĞLIĞI TEHDİT EDEN DURUMLAR

Prof. Dr. Ahmet Hilmi Çon, “Uygun olmayan koşullarda saklanan pişmiş tavuk ürünleri yalnızca birkaç saat içinde bile sağlığı tehdit edecek düzeyde bakteri barındırabilir” ifadelerini kullandı. Ayrıca, hijyen kurallarına uyulması gerektiğinin altını çizdi. Tüketicilerin güvenilir yerlerden alışveriş yapması ve pişirilmiş gıdaların saklama koşullarına dikkat etmesi gerektiğini belirtti. Tavuk etinin doğru şekilde işlenmediğinde ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini vurguladı.