Taxkorgan, Zengin Kültürüyle Turist Çekiyor

TURİZMİN CANLANMASI

Taxkorgan Tajik Özerk İli, Çin’in kuzeybatısında bulunan Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi’nde yer alıyor ve zengin somut olmayan kültürel mirasıyla dikkat çekiyor. İlçe, turizmi canlandırmak için geleneksel etnik kültürü ile doğal güzelliklerini bir araya getirerek, ilkbahar döneminde ziyaretçileri cezbetmeyi hedefliyor.

KÜLTÜREL VE SPOR ETKİNLİKLERİ

Bu çerçevede, somut olmayan kültürel miras gösterileri düzenleniyor. Aynı zamanda çeşitli kültürel ve sportif etkinliklerle ziyaretçilere farklı deneyimler sunuluyor. Taxkorgan, hem yerli hem de uluslararası turistlerin ilgisini çekmeyi amaçlıyor.