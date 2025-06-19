Tay Satışı 31 Milyon Lira Kazandırdı

TAŞITMA YARIŞI DÜZENLENİYOR

Bursa’nın Karacabey Harası’nda gerçekleştirilen tay satışında toplam 55 tayın satışından 31 milyon 20 bin lira gelir elde ediliyor. İhalede, en yüksek fiyatla satılan tay ‘Aydın Dayı’ oldu. Bu 2 yaşındaki erkek tay, bir lojistik firma tarafından 2 milyon 650 bin liraya alındı. TİGEM tarafından yetiştirilen taylar, açık artırma yöntemleriyle alıcılarına sunuldu.

Toplamda 55 tay, fiyatları 75 bin lira ile 2 milyon 650 bin lira arasında değişen bedellerle satışa sunuldu. ‘Aydın Dayı’nın ardından, İzzet Yıldız tarafından 2 milyon 250 bin liraya satın alınan ‘Köksal’ isimli 2 yaşındaki erkek Arap tay izliyor. Onu da 1 milyon 750 bin liraya Mehmet Altın’ın satın aldığı ‘Öktemtay’ adlı 2 yaşındaki erkek tay takip ediyor. TİGEM’in gerçekleştirdiği bu satış ile toplamda 31 milyon 20 bin lira gelir elde edildiği belirtiliyor.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Tay satışının yapıldığı ihale sırasında jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı. Zaman zaman yer alan gergin anlar, jandarma müdahalesi ile yatıştırıldı.