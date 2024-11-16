Tayfun Alarmı: 255 Bin Kişi Tahliye edildi

MAN-Yİ TAYFUNU TEHLİKESİ

Filipinler’de etkili olması beklenen Man-yi Tayfunu, yetkilileri alarma geçiriyor. En geç yarın Bicol Bölgesi’ndeki Catanduanes adası yakınlarından karaya ulaşması beklenen bu tayfun nedeniyle ülke genelindeki tüm gemilere limanda kalma veya kıyıya dönme çağrısı yapıldı. İçişleri Bakanlığı yetkilisi Marlo Iringan, Man-yi Tayfunu’nun oluşturacağı şiddetli rüzgar ve yağışların sel baskınlarına ve toprak kaymalarına yol açabileceğini ifade ederek 255 bin kişinin tedbir amacıyla evlerinden tahliye edildiğini belirtti.

TEDBİRLER ALINIYOR

“Önleyici tahliye gerekiyorsa bunu yapalım. Tehlike anını beklemeyelim” diyen Iringan, “Tehlike anını beklersek sadece kendi hayatlarımızı değil, kurtarma ekiplerinin hayatlarını da tehlikeye atmış oluruz” açıklamasında bulundu. Filipinler Atmosfer, Jeofizik ve Astronomi Hizmetleri İdaresi’nden (PAGASA) yapılan açıklamada ise Man-yi Tayfunu’nun bu sabah 10.00 itibariyle Kuzey Samar bölgesinin Catarman şehri açıklarında olduğu ve saatte 25 kilometre hızla batı-kuzeybatı yönünde hareket ettiği bildirildi.

SÜPER TAYFUN KATEGORİSİNE YÜKSELİYOR

Yetkililer, hızı saatte 185 kilometreye ulaşan rüzgarlara neden olan Man-yi Tayfunu’nun bu sabah itibariyle “Süper Tayfun” kategorisine alındığını duyurdu. Rüzgar hızı saatte 185 kilometre ve üzerini bulan tayfunlar “Süper Tayfun” olarak kategorize ediliyor.