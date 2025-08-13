Tayfun Çakır 3 Metreden Düştü

İŞÇİ YARALI HALDE HASTANEYE KALDIRILDI

SAMSUN’un Bafra ilçesinde klima tamiri yaparken 3 metre yükseklikten düşüp yaralanan işçi Tayfun Çakır (51), yaşamını yitirdi. Olay, 5 Nisan’da Yaka Mahallesi Gençlik Caddesi’nde gerçekleşti. Klima tamiri yapan üç çocuk babası Tayfun Çakır, dengesini kaybederek 3 metre yükseklikten düştü. Olayın ardından yapılan ihbarla birlikte polis ve sağlık ekipleri olay yerine yönlendirildi.

TEDAVİ SÜRECİ VE CENAZE TÖRENİ

Ağır yaralanan Çakır, ambulansla Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’ne götürüldü. Burada tedavi altına alınan Tayfun Çakır, 4 ay süren mücadele sonrası hastanede hayatını kaybetti. Cenaze için Tabakhane Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi’ndeki evinin önünde helallik alındı. Ardından cenaze, Tabakhane Camisi’ne getirildi. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Çakır, Asri Mezarlık’taki aile kabristanında toprağa verildi. Törene ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.