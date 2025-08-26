Tayfun Can Kaybı Ve Hasar Tespiti

KAJİKİ TAYFUNU’NDAN DOLAYI CAN KAYBI VE YARALANMALAR

Vietnam’da dün karaya çıkan Kajiki Tayfunu, büyük bir yıkıma yol açtı. Yetkililer, tayfunun sonuçları olarak 3 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 10 kişinin yaralandığını açıkladı. Tayfun, özellikle Kuzey Vietnam’da etkileriyle hayatı felç etmiş durumda.

TAYFUNUN YARALARI VE HASAR

Vietnam hükümeti, Tayfunun neden olduğu zararlarla ilgili detayları paylaştı. Açıklamaya göre, yaklaşık 7 bin ev hasar gördü, 28 bin 800 hektarlık pirinç tarlası sular altında kaldı ve 18 bin ağaç devrildi. Tayfun ayrıca Thanh Hoa, Nghe An, Ha Tinh, Thai Nguyen ve Phu Tho eyaletlerinde 331 elektrik direğini yıktı ve büyük çaplı elektrik kesintileri yaşanmasına neden oldu.

BASKENT HANOİ’DE TRAFİK FELÇ OLDU

Tayfunun ardından oluşan şiddetli yağışlar, başkent Hanoi’de sokakların sular altında kalmasına yol açarak trafiği ciddi şekilde etkiledi. Araçlar sulara gömülürken, vatandaşlar zor anlar yaşadı.

TAYFUNUN GÜNEYİ ETKİLEMEYE DEVAM EDİYOR

Vietnam Ulusal Hava Durumu Ajansı’nın bildirdiğine göre, Kajiki Tayfunu dün öğleden sonra kuzey orta kıyısında karaya çıktıktan sonra, bu sabah Laos’a doğru ilerleyerek tropikal fırtına seviyesine düştü. Ajans, yağmurun devam edeceğini ve ani sel ile toprak kaymalarına sebep olabileceği konusunda uyarıda bulundu.