Tayfun Duygulu ve Zeynep Türkeş Bir Arada

YILLAR SONRA BİR ARAYA GELDİLER

Bir dönemde en fazla dinlenen sanatçılardan Tayfun Duygulu ve Zeynep Türkeş, uzun yıllar sonra yeniden buluştu. ‘İnadı Bırak’ ve ‘Ah Memedim’ gibi hit şarkılarıyla hafızalarda yer etmiş Zeynep Türkeş ve 90’lı yılların unutulmaz isimlerinden biri olan Tayfun Duygulu, Ankara’da gerçekleşecek etkinliğe gitmek üzere yola çıkarlarken, uçakta çektikleri bir videoyu hayranlarıyla paylaştı.

ANADOLU’DA SEVENLERİYLE BULUŞACAKLAR

Tayfun Duygulu ve Zeynep Türkeş, “Merhaba Ankara, biz yola çıkmak üzereyiz.” diyerek hayranlarına buluşacaklarını müjdeledi. Bu heyecan verici an, fanları için de büyük bir sürpriz oldu.

ZEYNEP TÜRKEŞ’İN HAYATI

Şarkıcı Zeynep Türkeş, 21 Kasım 1975 tarihinde Kocaeli İzmit’te dünyaya geldi. Babasının adı Kemal Türkeş olan sanatçı, Fransa’da Liberman Okulu’nda eğitim aldıktan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuarı Şan bölümünü tamamladı.

ZEYNEP TÜRKEŞ’İN ALBÜMLERİ

– İnadı Bırak

– Dudaklarımda Sevdan

– İlk Aşk/ Adamım

– Halâlzâde

– Kara Kaplı Kitap

– Yıkıl

– Kutlama