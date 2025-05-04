Tayfun Füzesinin Üretimi Devam Ediyor

ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, Tayfun füzesinin hem testi hem de seri üretiminin sürdüğünü belirterek, “Tayfun, sınıfındaki en önemli vurucu güçlerden bir tanesi. Tayfun’un Silahlı Kuvvetlerimizin bu alandaki gücüne çok ciddi bir katkı yapacağını değerlendiriyoruz.” diye ifade etti. Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST kapsamında AA muhabirine açıklama yapan İkinci, KKTC’nin etkinliğe ilgisinin yüksek olduğunu vurguladı. KKTC’nin kardeş vatan olduğunun altını çizen İkinci, “Buradaki soydaşlarımızın, Türk vatandaşlarımızın TEKNOFEST’e ilgisi gerçekten takdire şayan. Alan hala kalabalık ve buradaki kalabalık gecenin geç saatlerine kadar devam ediyor. Bu aslında Kıbrıs Türkü’nün TEKNOFEST’e sahip çıktığının en güzel göstergesi.” şeklinde konuştu.

Tayfun’un testlerinin yanı sıra seri üretim işlemlerinin sürdüğünü dile getiren İkinci, Türkiye’nin en uzun menzilli füzesi olan Tayfun’un özel olarak geliştirilen bloklar halinde farklı özellikleri barındırdığını aktardı. İkinci, “Şu anda Türk Silahlı Kuvvetleri için seri üretimler devam ediyor. Seri üretimlerle beraber yeni blokların, yeni özelliklerin Tayfun’a eklenmesi için mühendislik çalışmaları da sürüyor.” dedi. Tayfun’un Silahlı Kuvvetlerimizin bu alandaki gücüne önemli katkılarda bulunacağına inandığını vurguladı.

GENÇLERİN ROCKET TEKNOLOJİLERİNE İLGİSİ ARTIYOR

İkinci, TEKNOFEST Roket Yarışları’nın etkinlikte yoğun ilgi gören organizasyonlardan biri olduğunu belirterek, “Bu kapsamda çocuklarımızın roket teknolojilerine, kontrol teknolojilerine, uzaya ve havacılığa ilgisini arttırmaya çalışıyoruz. Her geçen gün katılımcı sayısı katlanarak artıyor.” ifadesini kullandı. Ayrıca, burada yetişen gençlerin uluslararası roket yarışmalarında derece kazanmaya başladığını anlatan İkinci, “Geçen sene Amerika’da düzenlenen yarışmalarda bizim yarışmalarda yetişen çocuklarımız birincilik ödülü ile döndüler. Bu da yeni neslin roket teknolojilerine çok meraklı olduğunu gösteriyor. İnşallah, onların desteğiyle önümüzdeki dönemde çok farklı bir teknolojik atılım yapacağız.” dedi.

IDEF’TE YENİ SÜPRİZLER PAYLAŞILACAK

İstanbul’da düzenlenecek IDEF’te yeni sürprizlerin paylaşılacağını ifade eden İkinci, “Aynı zamanda da dünyadan gelecek olan birçok misafirimize de ROKETSAN’ın yeni teknolojilerini, yeni mühimmatlarını, yeni sistemlerini gösterme fırsatı yakalayacağız.” diyerek açıklamalarını sonlandırdı.