Tayfun Kahraman Kimdir, Kaç Yaşında?

TAYFUN KAHRAMAN HAKKINDAKİ ARAŞTIRMALAR

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile dikkat çeken Tayfun Kahraman hakkında pek çok bilgi mevcut. Kahraman, 14 Mayıs 1981 tarihinde İzmir’de dünyaya geldi. Eğitimine İzmir Atatürk Lisesi’nde başladı ve bu okuldan 1999 yılında mezun oldu. Daha sonra Mimar Sinan Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde lisans eğitimini tamamlayarak, 2004 yılında Şehir Plancısı unvanını aldı.

Kahraman, mezuniyetinin ardından 2006 – 2010 yılları arasında TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu’nda profesyonel çalışan olarak Sekreter Üye görevini üstlendi. 2010 yılında İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Başkanlığı’na başladı ve 2019 yılı Ocak ayına kadar bu görevde kaldı. 2010 – 2014 yılları arasında Oda Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. Ayrıca, 2009 – 2014 yılları arasında Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda Kültür ve Turizm Uzmanı olarak çalıştı. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde Kent Planlama Programında yüksek lisansını 2010 yılında tamamlayarak, ardından İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında doktorasını 2017 yılında başarıyla bitirdi.

Kahraman, 2014 – 2018 yılları arasında Beylikdüzü Belediyesi’nde danışmanlık yaptı. 2014 yılından itibaren Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde Dr. Öğr. Üyesi olarak akademik kariyerine devam ediyor. TMMOB Şehir Plancıları Odası Genel Merkezi ve İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu üyeliklerini de sürdürmekte. Planlama Dergisi’nde editörlük yaptığı bilinirken, Şehircilik, Kent Planlama ve İmar Mevzuatı konularında dersler veriyor, kongrelerde konuşmalar yapıyor ve çeşitli dergilerde yazıları yer alıyor. İyi derecede İngilizce bilen Kahraman, evli ve bir kız çocuğu babasıdır.