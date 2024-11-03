Tayfundan Zarar Gören Tayvan’da Durum Kötüleşiyor

TAIWAN’DA TAYFUN ETKİSİ DEVAM EDİYOR

Tayvan, Kong-rey Tayfunu’nun etkileri altında kalmaya devam ediyor. Tayvan ajansı CNA’nın verdiği bilgiye göre, Acil Durum Operasyon Merkezi (CEOC), tayfun nedeniyle maddi hasarın bildirildiği vaka sayısının 10 bin 831 olduğunu duyurdu.

TAYFUN NEDENİYLE CAN KAYBILARI VE YARALANMALAR YAŞANDI

Nantou ilinde, devrilen bir ağacın çarptığı küçük kamyonette seyahat eden 56 yaşındaki yabancı uyruklu bir kadın hayatını kaybetti. Başkent Taipei’de motosiklet kullanan 48 yaşındaki bir kişi ise devrilen elektrik direği nedeniyle yaşamını yitirdi. Ayrıca Taoyuan şehrinde de bir inşaat platformundan düşen göçmen işçinin üçüncü can kaybı olduğu belirtildi. Tayfunun yol açtığı şiddetli fırtına ve seller sebebiyle toplamda 690 kişi yaralandı. Zarar görenler için kurulmuş 10 acil durum barınağında 155 kişinin kaldığı kaydedildi.

TAYFUNUN YARATTIĞI HASAR BÜYÜK

Ada genelinde meydana gelen şiddetli rüzgar ve yağış, sellere ve toprak kaymalarına yol açtı. Bu olaylar sonucunda birçok ev, yol ve kritik altyapı zarar gördü. Tayfun nedeniyle 950 binden fazla hanelerin elektriği kesildi, 63 binden fazla hanelerin suyu ise yok oldu. Halen en az 32 bin hane elektrik, 1240 hane ise su bulamıyor. Hsinchu, Taoyuan ve Hualien’deki yolların kapanması dolayısıyla bu üç bölgeye ulaşılamıyor. Taichung ve Nantou’da da birçok yol hasar gördü ve kapandı. Tarım sektörü de 480 milyon Yeni Tayvan doları (15 milyon dolar) maddi zarara uğradı; bu zararın en çok Hualien ve Yulin illerinde yaşandığı belirtildi.

BU YILIN 21. TAYFUNU KONG-REY

Kong-rey Tayfunu, 31 Ekim’de Tayvan’ın güneydoğu kıyısındaki Taitung ilinin Çınggong kasabasına varmış ve iç kesimlere ilerledikten sonra zayıflayarak tropikal depresyona dönüşmüştü. Tayfun dolayısıyla Tayvan’ın karşı kıyısındaki Çin’in doğu kıyısındaki Fucien eyaletinde de alarm durumu ilan edildi. Kong-rey, saatteki hızı 184 kilometreye ulaşan kesintisiz rüzgarlarla bu yıl Pasifik Okyanusu’nda meydana gelen 21. tayfun oldu.