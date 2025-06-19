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Tayfur Bingöl İle Yollar Ayrıldı

AYRILIK AÇIKLAMASI

Selçuk Şahin yönetimindeki Trendyol Süper Lig’in iddialı ekiplerinden biri olan ikas Eyüpspor’da önemli bir ayrılık yaşandı. İkas Eyüpspor, kiralık olarak kadrosunda bulundurduğu Tayfur Bingöl ile yollarını ayırdığını duyurdu. Kulüp, “Trendyol Süper Lig’deki ilk sezonumuzda formamızı giydiği süre boyunca verdiği mücadele için Tayfur Bingöl’e teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz.” açıklamasını yaptı.

TAYFUN BİNGÖL’ÜN GÖZDE DURUMU

32 yaşındaki Tayfur Bingöl, bu ayrılıkla birlikte Beşiktaş’a geri döndü. Siyah-beyazlı takım ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Tayfur’un geleceği futbol camiasında merakla bekleniyor.

PERFORMANSI KAYDA GEÇTİ

Bu sezon takımıyla toplamda 33 maça çıkan Tayfur Bingöl, oynadığı karşılaşmalarda rakip filelere 5 gol gönderdi. Oyuncunun bu performansı, onun kariyerine dair umutları da artırıyor.

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