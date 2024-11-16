Tayfur Havutçu’dan Kötü Yoğun Bakım Haberi

TAYFUR HAVUTÇU YOĞUN BAKIMA KALDIRILDI

Beşiktaş ve Türk futbolunun unutulmaz ismi Tayfur Havutçu, kanser tedavisi gördüğü hastanede yoğun bakıma alınmış durumda. Bir süredir kanserle mücadele eden Havutçu’nun sağlık değerlerinin yükselmesi nedeniyle bu tedbirin alındığı bildirildi. Tayfur Havutçu’nun sağlık durumunun ciddileştiği ve tedavisinin sürdüğü belirtiliyor.

NESLİHAN HAVUTÇU’DAN AÇIKLAMA

Tayfur Havutçu’nun eşi Neslihan Havutçu, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda son durumu aktardı: “Eşim geçirdiği hastalık nedeniyle doğal olarak kontrollere gittiğinden son rutin işlemler de bazı değerleri yüksek bulunduğundan tedbir amaçlı yoğun bakıma yatırılmıştır. Değerler gün geçtikçe düşmekte ve yakın zamanda da Allah’ın izniyle normal kata çıkarılacaktır. Bu süreçte bize yoğun ilgi gösteren Amerikan Hastanesi‘nin tüm çalışanlarına teşekkürü borç biliriz” dedi.

KCAELİSPOR’DAN DUYURU

Kocaelispor Koordinatör Müdürü Mehmet Açık, Tayfur Havutçu ile ilgili duygu ve düşüncelerini şu şekilde aktardı: “Kocaelispor formasıyla Türkiye Kupası kazanan, şehrimizi ve ülkemizi Avrupa’da temsil eden efsane futbolcumuz Tayfur Havutçu’nun yoğun bakımda olduğunu üzülerek öğrendik. En kısa sürede sağlığına kavuşması için duacıyız.” İfadeleriyle, Havutçu’nun sağlık durumuna dair üzüntüsünü dile getirdi.