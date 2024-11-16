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Spor

Tayfur Havutçu’nun Eşi Açıklama Yaptı

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BEŞİKTAŞ’IN ESKİ FUTBOLCUSUNDAN AÇIKLAMA

Bir süredir hastalıkla mücadele eden ve toparlanmaya başlayan Beşiktaş’ın eski futbolcusu ve teknik direktörü Tayfur Havutçu’nun eşi Neslihan Havutçu, sosyal medya üzerinden eşi hakkında çıkan haberler hakkında bir açıklama yapma gereği duydu.

SOSYAL MEDYA TEPKİSİ

Neslihan Havutçu, eşiyle ilgili çıkan haberlere yanıt vererek, bu durumun zorlu sürecin içindeki hassasiyetini göz önünde bulundurulması gerektiğini vurguladı. Eşinin sağlık durumu hakkında bilgi vermenin önemini belirtti.

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