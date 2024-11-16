“Tayfur Havutçu’nun Eşinden Yoğun Bakım Bilgisi”

ACİL YOĞUN BAKIMA GİRİŞİ

Beşiktaş ve A Milli Takım’ın eski futbolcusu Tayfur Havutçu’nun acil olarak yoğun bakıma alındığına dair bazı iddialar gündeme geldi. Eş Neslihan Havutçu, Tayfur’un yaklaşık bir hafta önce enfeksiyon nedeniyle hastaneye yatırıldığını belirtti. “Eşim geçirdiği hastalık nedeniyle doğal olarak kontrollere gittiğinden son rutin işlemlerde bazı değerleri yüksek bulunduğundan tedbir amaçlı yoğun bakıma yatırılmıştır” diyen Havutçu, “Değerler gün geçtikçe düşmekte ve yakın zamanda da Allah’ın izniyle normal kata çıkarılacaktır. Bu süreçte bize yoğun ilgi gösteren Amerikan Hastanesi’nin tüm çalışanlarına teşekkürü borç biliriz” ifadelerini kullandı.

CAMİADAN GELEN DESTEK

Neslihan Havutçu, Beşiktaş yönetimi ve camiasından kendilerine yeterince destek verilmediği yönünde çıkan haberlere de yanıt verdi. “Bu süreçte gerek yeni yöneticilerimiz gerekse eskiler olmak üzere camiadan büyük destek gördük” diyen Havutçu, sözlerine şöyle devam etti: “Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Biz her zamanki gibi eşimin değerlerine saygı göstererek sevenlerimizi ve camiamızı üzmemek adına içimizde yaşamayı tercih ettik. Güzel dilekleriniz ve dualarınız için çok teşekkürler.”