“Tayfur Havutçu’nun Sağlık Durumu Ciddileşti”

DURUMUNDAN ÜZÜCÜ HABER

1997-2006 döneminde Beşiktaş forması giyen eski milli futbolcu Tayfur Havutçu hakkında üzücü bir gelişme yaşandı. Kocaelispor Koordinatör Müdürü Mehmet Açık, sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımda Tayfur Havutçu’nun yoğun bakımda olduğunu duyurdu. Açık, “Kocaelispor forması ile Türkiye Kupası kazanan, şehrimizi ve ülkemizi Avrupa’da temsil eden ve o dönemde Milli Takıma yükselme başarısı da gösteren efsane futbolcumuz Tayfur Havutçu’nun yoğun bakımda olduğunu üzülerek öğrendik. En kısa sürede sağlığına kavuşması için duacıyız.” ifadelerini kullandı. Tayfur Havutçu’nun kanser tedavisi gördüğü ve bu nedenle durumunun ciddileştiği belirtildi.

MORAL DESTEKLERİ GELİYOR

Tayfur Havutçu için başta Beşiktaş taraftarları olmak üzere futbolseverler sosyal medyadan geçmiş olsun mesajları paylaşmaya başladı. İşte bu süreçte futbol camiasının desteği de dikkat çekiyor.

TAYFUR HAVUTÇU’NUN KİMLİĞİ

Tayfur Havutçu, 23 Nisan 1970 yılında doğmuştur. Almanya vatandaşlığı da bulunan Havutçu, ön libero pozisyonunda oynayan eski milli futbolcudur. Futbolculuk kariyerini sonlandırdıktan sonra teknik direktörlük yapmıştır. Tayfur Havutçu, Beşiktaş’ın Onursal başkanı Süleyman Seba’nın akrabasıdır. 1994-2004 yılları arasında milli takımlara tam 59 kez çağrılan Havutçu, Türkiye A milli takımında 45 kez forma giymiş ve bu maçlarda 6 gol atmıştır. Teknik direktörlük kariyerinde Beşiktaş, Adana Demirspor ve Kasımpaşa’yı çalıştıran Tayfur Havutçu, A Milli Takım’da da yardımcı antrenörlük görevinde bulunmuştur. 54 yaşındaki teknik adam, 2010-11 sezonunda Beşiktaş ile Türkiye Kupası kazanmıştır.