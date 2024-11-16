“Tayfur Havutçu’nun Sağlık Durumunda Endişe Var”

ÜZÜCÜ HABER: TAYFUR HAVUTCU YOĞUN BAKIMDA

1997-2006 yılları arasında Beşiktaş forması giymiş olan eski milli futbolcu Tayfur Havutçu ile ilgili üzücü bir gelişme meydana geldi. Kocaelispor Koordinatör Müdürü Mehmet Açık, Tayfur Havutçu’nun durumu hakkında sosyal medya üzerinden bir paylaşım gerçekleştirdi. Açık, paylaşımında, “Kocaelispor forması ile Türkiye Kupası kazanan, şehrimizi ve ülkemizi Avrupa’da temsil eden ve o dönemde Milli Takıma yükselme başarısı da gösteren efsane futbolcumuz Tayfur Havutçu’nun yoğun bakımda olduğunu üzülerek öğrendik. En kısa sürede sağlığına kavuşması için duacıyız.” ifadelerine yer verdi. Tayfur Havutçu’nun kanser tedavisi gördüğü ve bu sebepten durumunun ciddileştiği öğrenildi.

TARAFTARLARDAN DESTEK MESAJLARI

Beşiktaş taraftarlarının yanı sıra birçok futbolsever, Tayfur Havutçu için sosyal medyada geçmiş olsun mesajları paylaştı. Bu destek, futbol camiasında dayanışma ruhunun ön plana çıkmasına sebep oldu.

TAYFUR HAVUTCU’NUN KİŞİSEL BİLGİLERİ

Tayfur Havutçu, 23 Nisan 1970’te dünyaya geldi ve Alman vatandaşlığı da bulunan bir isimdir. Futbol kariyerine ön libero mevkiinde devam eden Havutçu, futbolculuk yaşamını sonlandırdıktan sonra teknik direktörlük görevine de geçti. Beşiktaş’ın Onursal Başkanı Süleyman Seba ile akraba olan Havutçu, 1994-2004 yılları arasında 59 kez milli takımlara çağrıldı, 45 kez Türkiye A milli takım formasını giyerek bu maçlarda 6 gol attı. Teknik direktörlük kariyeri boyunca Beşiktaş, Adana Demirspor ve Kasımpaşa’yı çalıştırdı ve A Milli Takımda da yardımcı antrenörlük yaptı. 54 yaşındaki Tayfur Havutçu, 2010-11 sezonunda Beşiktaş ile Türkiye Kupası kazandı.