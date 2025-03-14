Tayga İsimli Gemi Çanakkale Boğazı’nda Arızalandı

PANAMA BAYRAKLI GEMİDE MAKİNE ARIZASI

Çanakkale Boğazı’ndan geçmeye çalışan ‘Tayga’ isimli 116 metre uzunluğundaki Panama bayraklı genel yük gemisi, makine arızası yaşadı. İzmir’den Tuzla yönüne giden gemi, arıza nedeniyle Karanlık Liman demir sahasına, kılavuz kaptan ve römorkör eşliğinde götürüldü ve demirletildi.

KONTROL ALTINA ALINDI

Geminin kaptanı, durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirdi. Bunun üzerine, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı ‘Türkeli’ römorkörü olay yerine yönlendirildi. Boğazdan geçmekte olan diğer gemilere de arıza hakkında bilgi verildi. Genel yük gemisi, güvenli şekilde demir sahasına ulaştırıldı.