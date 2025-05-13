Tayinler Açıklandı Mı? Atamalar Tamamlandı

TAYİNLER AÇIKLANDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin il içi atama ilanını yayımladı. 2025 yılı için il içi isteğe bağlı ve il içi sıraya bağlı yer değiştirme işlemlerinin tamamlanacağı ifade ediliyor. Bu süreçte, öğretmenlerin tayin durumlarıyla ilgili ayrıntılar merak ediliyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, kadrolu öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları 12-16 Mayıs tarihleri arasında alınacak. Öğretmenlerin tayinleri ise 20 Mayıs’ta gerçekleştirilecek.

YENİ UYGULAMA HAKKINDA

Bu yıl ilk kez devreye alınacak yeni uygulamada, tercihinde yerleşemeyen öğretmenler, ilk iki tercihinde bulunan eğitim kurumlarında boş norm kadro oluşması durumunda atanmak üzere sıra kaydı oluşturacak. Bu kayda göre, 18 Haziran ve 11 Ağustos tarihlerinde atamalar gerçekleşecek. Tayinler ekranını sorgulamak için gerekli bağlantıya ulaşmak isteyenler, ilgili sayfayı ziyaret edebilir.