Tayinler Açıklandı Mı? Sorgulama Nasıl?

TAYİNLER AÇIKLANDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin il içi atama ilanını yayımladı. Yapılan açıklamaya göre, 2025 yılı için il içi isteğe bağlı yer değiştirme ve il içi sıraya bağlı yer değiştirme işlemleri tamamlanacak. Öğretmenler, Tayinler açıklandı mı sorusunu sormaya başladı.

Bakanlık, kadrolu öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirmeleri için başvuruların 12-16 Mayıs tarihleri arasında alınacağını duyurdu. Atamaların ise 20 Mayıs’ta gerçekleştirileceği belirtildi.

BOŞ KADROLAR VE ATAMA TARİHLERİ

Bu yıl ilk kez devreye giren yeni uygulama kapsamında, tercihine yerleşemeyen öğretmenler için ilk iki tercihinde yer alan eğitim kurumlarında boş norm kadro oluşması durumunda atanmak için sıra kaydı oluşturulacak. Bu kayda göre atamalar 18 Haziran ve 11 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek.