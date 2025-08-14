Tayk Eker Olympos Regatta Başarıyla Tamamlandı

Bu yıl 13. kez düzenlenen TAYK-Eker Olympos Regatta Yelken Festivali, Marmara Yelken Kulübü’nün ev sahipliğinde gerçekleştirildi. 7 ile 20 yaş arasındaki toplam 210 sporcu, zorlu hava şartları ve dalgalarla mücadele etti. Eker Süt Ürünleri’nin ana sponsorluğunda ve Türkiye Açıkdeniz Yarış Spor Kulübü (TAYK) organizasyonuyla düzenlenen bu etkinlikte, Optimist, ILCA 6 ve ILCA 4 sınıflarında yarışmalar yapıldı. Sporcular, üç gün boyunca hem disiplin hem de ekip ruhunu ön planda tutan performanslar sergiledi. 2013 yılından bu yana yapılan Olympos Regatta, 2024’te yeni formatıyla İstanbul’da büyük bir yelken festivaline dönüşmesi planlanıyor. Etkinlik, her zaman olduğu gibi bu yıl da yelken tutkunlarına unutulmaz bir yarış deneyimi yaşattı.

YARIS YENILIĞİ VE HEDEFİ

Eker Süt Ürünleri Genel Müdür Yardımcısı Nevra Eker, “Olympos Regatta’yı bu sene 2. defa İstanbul’da organize ettik. Daha önce 10 yıl boyunca Moda’dan Trilye’ye giden bir yat yarışı rotasıydı; ancak Eker olarak yelken yarışını ve keyfini daha çok kişiye ulaştırmak istedik. O yüzden bir hafta sonu etkinliğinden 1 hafta süren bir yelken şenliğine dönüştü. Burada 1 hafta boyunca arka arkaya J70, optimist, hareketli salma ve lazer gibi pek çok farklı kategoride yarış yapıldı. İstanbul’un en sert rüzgarlarının olduğu bir Ağustos ayındayız, tabii bu da sporcular için çok daha heyecanlı, rekabetli ve aynı zamanda zor bir yarış temposu. İnşallah bütün katılımcılar memnun kalır, keyifli bir hafta olur ve daha fazla sporcu yelkenle hayatlarına devam eder” dedi.

Çocukların Yelkene Başlama Önemi

Eker, özellikle çocukların erken yaşta yelkene başlamasının bu spor için büyük bir önem taşıdığına dikkat çekerek, “Yelkene erken yaşta başlamak çok farklı bir deneyim. Çünkü rüzgarı okumak, denizi anlamak ve denizciliğe alışmak için çok önemli. Her spor dalında olduğu gibi yelkende de yıllar içerisinde kilometre yaptıkça ve denizle haşır neşir oldukça daha başarılı oluyorsunuz. Dolayısıyla ben bütün ebeveynlere çocukları yelken sporuyla tanıştırmak istiyorlarsa olabildiğince erken, 5-6 yaşlarında başlatmalarını tavsiye ediyorum” ifadelerini kullandı.

YELKEN SPORUNUN FAYDALARI

Eker Kadın Takımı yarışçılarından Melis Bayka, yelken sporunun kişinin hayatına etkisi ve karar alma mekanizmalarını olumlu hale getirmesi hakkında düşüncelerini paylaştı: “Olympos Regatta boyunca çok keyifli yarışlar yaptık. Bugün de Eker Kadın Takımı olarak genç yelkenci arkadaşlarımıza destek olmak için buradayız. 1 hafta boyunca full yelken yaptığımız çok güzel bir hafta, çok güzel bir organizasyon oldu. Genç yelkencilerle bir arada olmak ve onlara kendi deneyimlerimizi aktarabilmek için çok keyifli, umarım daha niceleri olur. Ben, yelkenle olan ilişkinin genç yaşta kurulması gerektiğine inanıyorum. Genç arkadaşlarımız küçük yaştan itibaren yelkenle, denizle ve rüzgarla buluşsunlar. Yelken, özellikle problem çözmeyi, tek başına mücadele etmeyi geliştiren ve cesaret veren bir spor. Aynı zamanda taktik ve yüksek fiziksel performans da gerektiriyor. Hızlı düşünme, hızlı karar alabilme ve risk yönetimini de çok genç yaşta öğreten bir spor. O yüzden gençlere bunun içinde yer almalarını öneririm. Yelken sporu, çok uzun yıllar boyunca devam eden ve çok farklı yaş gruplarında icra edilebilen bir spor. Eminim ki yelken yapabilen bir insan hayatta da çok daha sakin, zor anları yönetebilen ve hayattan keyif alabilen biri haline geliyor.”