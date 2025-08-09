TAYK-Eker Olympos Regatta Devam Ediyor

Türkiye’nin En Büyük Yelken Festivali Devam Ediyor

Türkiye’nin en büyük yelken festivali olan 13. TAYK-Eker Olympos Regatta, İstanbul’un en zorlu ve görkemli parkurlarında birbirinden heyecanlı anlara ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Yarışların ikinci gününde, J70 Türkiye Turu 3. Ayak mücadeleleri sert rüzgar eşliğinde gerçekleşti. 11 tekne, Adalar, Kalamış ve Caddebostan’ın eşsiz manzarasında hem doğanın hem de birbirlerinin performansıyla kıyasıya bir yarış sergiledi. Günün sonunda genel klasmanda Igor Rytove dümenciliğindeki Bogatyrs ilk sıraya yerleşti. Güney Kaptan liderliğindeki Cheese Sailing ikinci, ilk günün lideri Onur Ererdağ’ın yönettiği Nautique Yachting ise üçüncü oldu.

Heyecan Dolu Anlar ve Yüksek Adrenalin

13. TAYK – Eker Olympos Regatta, hafta sonunda keyifli bir vakit geçirmek isteyen İstanbullulara hem heyecanlı bir yarış izleme deneyimi hem de görsel şölen sunuyor. Yelkenler İstanbul’un muazzam manzarası eşliğinde süzülürken, yelkenciler teknelerin üzerinde son derece aktif anlar yaşıyor. Gün boyunca rüzgarın şiddeti artarken, tekneler yan yatmaya ve yelkenler sallanmaya başladı. J70 kategorisinde yapılan yarışlar, iyi bir taktik bilgisi ve yelkencilik deneyimi gerektiriyor. İkinci günde toplam üç yarış yapıldı. Bu yarışlarda, rüzgarı en iyi kullanan ve doğayla uyumu sağlayan ekipler birinciliği kazandı.

TAYK Genel Müdürü’nden Açıklama

TAYK Genel Müdürü Can Giray, organizasyonun ikinci gününü değerlendirerek, “Yarışlar, liderlik için büyük rekabet ve çekişmeli bir mücadele içinde geçti. İlk güne nazaran bizi biraz daha zorlayan bir parkur vardı. Rüzgar ani yön değiştirmeye müsaitti. Genel olarak rüzgar 20 derece yön değiştirdiği zaman şamandıraların yerlerini değiştiririz; bu, bizi yoruyor. Gün içinde 5 derecelik değişiklikler oldu. Parkurun ortasında da daha güçlü rüzgarlar vardı. Sonuç olarak, koşullar hakem heyetine zorlu bir parkur hediye etti. Yarışçılar da yorulmuştur. Sürelere baktığımızda dünkü yarışlara göre daha uzun sürdüğünü görebiliyoruz. Dünden bu yana altı yarış yapıldı ve puanlarda atmalar başladı. Yarın kalan iki yarış ile J70 sınıfını tamamlıyoruz” diye belirtti.

Yaklaşan Yarışlar ve Festivalin Devamı

Festivalde sıradaki yarışlar, J70 sınıfı mücadeleleri 10 Ağustos’ta sona erecek. 12-13 Ağustos’ta bire bir mücadele formatındaki J70 Match Race yarışları gerçekleştirilecek. Ayrıca, 12-14 Ağustos’ta Marmara Yelken Kulübü ev sahipliğinde Hareketli Salma Kategorisi genç yetenekleri ağırlayacak. IOM (International One Metre) sınıfı model tekne yarışları, 16-17 Ağustos’ta Kalamış Su Ürünleri Sahası’nda düzenlenecek. Yat sınıfı yarışlarının startı 15 Ağustos gecesi Çınarcık rotası ile verilecek, ardından 16 Ağustos’ta şamandıra yarışı yapılacak. Festivalin finali ise 17 Ağustos Boğaz Yarışı ile gerçekleşecek ve İstanbul Boğazı yelkenlerin büyüleyici görüntüsüyle renklenecek. 13. TAYK – Eker Olympos Regatta, 17 Ağustos’a kadar hem sporculara hem de izleyicilere unutulmaz bir yelken şöleni sunmaya devam edecek.