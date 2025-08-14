TAYK Eker Olympos Regatta Yarışları Tamamlandı

YARIŞLAR TAMAMLANDI, ÜÇÜNCÜ YARIŞ İPTAL OLDU

12-13 Ağustos’ta gerçekleştirilen TAYK Eker Olympos Regatta Yelken Festivali’nde Hareketli Salma Kategorisi yarışları sona erdi. 14 Ağustos’ta planlanan üçüncü yarış ise rüzgar şiddetinin artması nedeniyle hakem komitesi tarafından iptal edildi. Marmara Yelken Kulübü ev sahipliğinde, yaklaşık 210 teknenin katıldığı etkinlik, ilk iki gün boyunca yüksek rekabetin yaşandığı parkurlarda heyecan dolu anlara sahne oldu. Ancak son gün, rüzgar hızının güvenlik limitlerini aşması nedeniyle start verilemedi ve organizasyon bu şekilde tamamlandı.

YETENEKLİ GENÇ YELKENCİLERİN REKABETİ

7-20 yaş aralığındaki sporcular, enerjileri ve aralarındaki tatlı rekabetle izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Disiplinli davranışları ve özgüvenleriyle dikkati çeken genç yelkenciler, Marmara Denizi’nin açıklarında cesurca mücadele ederek yelken sporunun geleceği için umut verdi. Hareketli Salma kategorilerinde kazananlar belli oldu. Optimist, ILCA 6 ve ILCA 4 sınıflarında yarışmalar, Türkiye’nin yanı sıra dünyanın farklı noktalarındaki yelken kulüplerinden gelen sporcuların katılımıyla gerçekleştirilerek etkinliğin uluslararası boyutu güçlendirildi.

KAZANAN SPORCULAR AÇIKLANDI

İki gün süren heyecan dolu mücadelelerin ardından dereceye giren sporcular şu şekilde sıralandı: Optimist sınıfında 1. Piraye Büyükacaroğlu (İstanbul Yelken Spor Kulübü), 2. Ateş Canuysal (Ferdi), 3. Ada Vera Tüfekçiler (Fenerbahçe SK Doğuş Yelken Şubesi). ILCA 4 sınıfında ise 1. Can Üçsel (İstanbul Yelken Spor Kulübü), 2. Ercüment Asilkan Öğüt (Ferdi), 3. Zeynep Alpartun (Fenerbahçe SK Doğuş Yelken Şubesi) başarı gösterdi. ILCA 6 kategorisinde ise 1. Dimitro Svisthchov (Ukrayna), 2. Sinan Uslu, 3. Ece Tüzün (her ikisi de Fenerbahçe SK Doğuş Yelken Şubesi) öne çıkan isimler oldu. Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü (TAYK), bu yıl Hareketli Salma sınıflarını programa ekleyerek organizasyonun çeşitliliğini artırdı.

YAT SINIFI YARIŞLARI YAKINDA!

TAYK-Eker Olympos Regatta’nın yat sınıfı yarışları, 15 Ağustos gecesi Çınarcık rotasında start alacak. 16 Ağustos’ta yapılacak şamandıra yarışıyla devam edecek mücadele, 17 Ağustos’ta Boğaz Yarışı ile final yapacak. İstanbul Boğazı, yelkenlerin büyüleyici görüntüsüyle göz alıcı bir manzaraya ev sahipliği yapacak.