TAYK Festivalinde Yarışlar Başladı

13. TAYK–EKER OLYMPOS REGATTA’DA FİNAL ETAPLARI BAŞLADI

TÜRKİYE’NİN en popüler yelken festivallerinden biri olan 13. TAYK–Eker Olympos Regatta’da final etapları başladı. Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü (TAYK), Türkiye Yelken Federasyonu ve Eker Süt Ürünleri iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte; J70, J70 Match Race ve Hareketli Salma yarışlarının ardından merakla beklenen Yat Sınıfı Yarışları da gerçekleştiriliyor. 8 Ağustos’ta start alan organizasyonda, Türkiye’nin en yetenekli yat yarışçıları büyük ödül için yarın İstanbul Boğazı’nda son kez buluşacak.

YAT YARIŞLARI VE OLUMLU HAVA KOŞULLARI

IRC 0, 1, 2, 3 ve 4 sınıflarındaki Yat Yarışları’nın 15 Ağustos’ta planlanan Çınarcık rotası, olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemeyince, bugün şamandıra parkurunda daha kısa ve yüksek tempolu inshore yarışları düzenlenecek. Bu yarışlar, tekneler arasındaki stratejik mücadeleye ve kıyasıya rekabete sahne olacak.

BOĞAZ YARIŞI VE CANLI YAYIN DETAYLARI

Festivalin final etabı olan Boğaz Yarışı ve Ödül Töreni ise 17 Ağustos’ta İstanbul’un merkezinde gerçekleştirilecek. Boğaz Yarışı, hem görsel hem de sportif açıdan festivalin zirvesi olacak. Yatların muhteşem geçişi, izleyenlere unutulmaz manzaralar sunacakken, yarıştaki mücadele dolu finişler heyecanı artıracak. Etkinliğin finali, D-Smart Spor Smart kanalı, Eker Süt Ürünleri YouTube sayfası ve Tribün Dergi’nin X (Twitter) hesabı aracılığıyla canlı olarak yayınlanacak. 2024 Paris Olimpiyatları açılış prodüksiyonunu üstlenen profesyonel ekip, dinamik grafikler, 3D modellemeler ve uzman yorumlarıyla izleyicilere yarışın her anını sunacak.