TAYK Ödül Kazananları Belli Oldu

ÖDÜL KAZANAN İSİMLER BELLİ OLDU

Türkiye Açıkdeniz Yarış Spor Kulübü (TAYK) tarafından düzenlenen 13. Eker Olympos Regatta Yelken Festivali ödül kazanan isimleri açıkladı. Marmara Yelken Kulübü’nün ev sahipliğinde yapılan festival, 12-13 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirildi. Yarışların 3. gününde, rüzgar hızı nedeniyle Hareketli Salma Kategorisi’ndeki yarışlar iptal edildi. Yüzlerce yelkenciyi bir araya getiren etkinlikte, yaklaşık 210 tekne yarıştı ve katılımcılar hem denizle buluşmanın hem de rekabetin keyfini çıkardı.

YARIŞLARIN ÖNEMİ VURGULANDI

Eker Süt Ürünleri Genel Müdür Yardımcısı Nevra Eker, sporcular için yarışmanın kritik bir öneme sahip olduğunu belirtti. “Buradan bütün yelkencileri alkışlamak istiyorum. Bu kadar zor şartlarda ve bu kadar sert bir rüzgarda 2 gün boyunca mücadele ettiniz. Önemli olan her zaman yarışmaktır ve her yarış bizlere bir şey katar, bize öne çıkmamız için fırsatlar verir. Olabildiğince çok yarışa katılın ki kendinizi daha da geliştirin.” diyerek, tüm sporcularla gurur duyduğunu ifade etti.

TECRÜBENE DEĞER VERİLDİ

Marmara Yelken Kulübü Spor Müdürü Ateş Kalkan, her yarışın sporcular için farklı tecrübeler sunduğunu vurguladı. “Son gün yarışlar olmadı ama 2 gün boyunca zorlu parkurlarda mücadele eden tüm sporcularımıza teşekkür ediyorum. Her yarış bir tecrübedir ve derece alınması önemli değildir. Burada çok kaliteli yarışlar yapıldı.” sözleriyle etkinliğe dair görüşlerini paylaştı.

GENÇ SPORCULARA MESAJ

Türkiye Açıkdeniz Yarış Spor Kulübü (TAYK) Genel Müdürü Can Giray, genç sporcuların yarış tecrübelerini artırmasının önemini vurguladı. “Hepiniz benim gözümde birincisiniz. Lütfen elinizden geldiği kadar fazla yarışa katılmaya gayret edin çünkü sizler bizim geleceğimizsiniz.” şeklinde duygularını aktardı.

KAZANANLAR AÇIKLANDI

Optimist, ILCA 6 ve ILCA 4 sınıflarında yapılan yarışlara Türkiye ve dünyanın çeşitli noktalarındaki yelken kulüplerinden sporcular katıldı. Yarışların sonunda, Optimist Sınıfı’nda birinciliği İstanbul Yelken Spor Kulübü’nden Piraye Büyükacaroğlu, ikinciliği ferdi olarak Ateş Canuysal ve üçüncülüğü Fenerbahçe SK Doğuş Yelken Şubesi’nden Ada Vera Tüfekçiler elde etti. ILCA 4 kategorisinde birinci İstanbul Yelken Spor Kulübü’nden Can Üçsel, ikinci ferdi olarak Ercüment Asilkan Öğüt ve üçüncü Fenerbahçe SK Doğuş Yelken Şubesi’nden Zeynep Alpartun oldu. ILCA 6 kategorisinde ise birincilik Ukrayna’dan Dimitro Svisthchov’a, ikincilik Fenerbahçe SK Doğuş Yelken Şubesi’nden Sinan Uslu’ya ve üçüncülük yine Fenerbahçe SK Doğuş Yelken Şubesi’nden Ece Tüzün’e gitti. Ödül töreninin ardından kazananlar, ödülleriyle fotoğraf çektirdi.