TAYK Tarafından Düzenlenen Yelken Festivali

OLYMPOS REGATTA YELKEN FESTİVALİ’NE YOĞUN KATILIM

Türkiye Açıkdeniz Yarış Spor Kulübü (TAYK) bu yıl 13. kez düzenlediği Olympos Regatta Yelken Festivali’ni Marmara Yelken Kulübü ev sahipliğinde gerçekleştirdi. 7-20 yaş grubundaki 210 genç yelkenci, festivalde yer alarak dalgalara karşı büyük bir mücadele sergiledi. Üç gün süren etkinlik boyunca, Optimist, ILCA 6 ve ILCA 4 sınıflarında yapılan yarışlar, izleyenler için unutulmaz anlar yarattı. Genç sporcular, yarış esnasında teknik becerilerini ve ekip ruhunu öne çıkardı.

YARIŞ PROSESİ VE SPORCULARIN PERFORMANSI

Marmara Yelken Spor Kulübü Spor Müdürü Ateş Kalkan, yarış sürecine dair yaptığı açıklamada, “Pazartesi kayıtları tamamladık, salı ve çarşamba günleri yarışlarımızı yaptık. Optimist sınıfında 4, ILCA sınıfında 6 yarış gerçekleştirdik. Bugün hava şartları nedeniyle beklemedeyiz. Yelken sporu çocukların kişisel gelişimi için çok önemli; 7 yaşından itibaren tek başına teknede karar vermeyi öğreniyorlar. Kulübümüzde 28 optimist ve 12 ILCA sporcumuz var. Bu yarışa 208 sporcu katıldı, bunun 160’ı optimist. İstanbul ölçeğinde çok büyük bir katılım, bundan gurur duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

MİNİK SPORCULARIN HEDEF VE HEYECANI

Yarışlara katılan genç sporculardan bazıları, duygularını ve gelecek hedeflerini paylaştı. 10 yaşında olmasına rağmen 4 yıldır yelken yapan bir sporcu, “Abimden dolayı başladım, yelkeni çok seviyorum. Bu yarışta ödül alamayacağım ama diğer yarışlarda daha iyi olmaya çalışacağım. Milli takıma girmek, ileride Laser veya Optimist’te derece almak istiyorum” dedi. Bir başka sporcu ise “Bugünkü hedefim ilk 15’e girmek. Bir yıl içinde 420 sınıfına geçmeyi, ardından 470 ve yat yarışlarına katılmayı planlıyorum” diyerek heyecanını dile getirdi.

YENİ FORMAT VE GELECEK PLANLARI

2013 yılından bu yana düzenlenen Olympos Regatta, 2024 itibarıyla İstanbul’da büyük bir yelken festivali formatına dönüşüyor. Yeni düzenleme sayesinde her yaştan yelken tutkunu bir araya gelirken, etkinlik genç sporcular için önemli bir deneyim ve prestijli bir yarış fırsatı sunuyor.