TAYK, Yelken Festivali Sona Erdi

Yarışların Finali İstanbul Boğazı’nda Gerçekleşti

Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü (TAYK), Türkiye Yelken Federasyonu ve Eker Süt Ürünleri iş birliğiyle düzenlenen 13’üncü TAYK-Eker Olympos Regatta, İstanbul Boğazı’ndaki final etabıyla sona erdi. 8-17 Ağustos tarihleri arasında, yüzlerce yelkencinin ve teknenin katılımıyla gerçekleşen festival, J70, J70 Match Race, Hareketli Salma ve IOM sınıflarındaki çeşitli yarışların ardından Yat Sınıfı etabı ile tamamlandı.

Final Etabında Ödüller Sahiplerini Buldu

Final gününde, Rumeli Hisarı’ndan Kanlıca’ya, Beykoz’dan Sarayburnu’na ve Üsküdar’dan Moda’ya uzanan 32 teknelik filo, yaklaşık 35 kilometrelik parkuru başarıyla tamamladı. Yat Sınıfı mücadelesinde ‘Büyük’ kupayı, IRC0, IRC1 ve IRC2 sınıflarındaki genel klasmanında en yüksek puanı toplayarak ‘Fenerbahçe Doğuş’ ekibi kazandı. İkincilik Ant Yapı Team / Sensei takımının, üçüncülük ise Enka / Cheese IV ekibinin oldu. IRC3 ve IRC4 sınıflarında genel klasman liderliğini MYSK – Gelner Sailing Team elde etti.

Eker Süt Ürünleri’nin Kadın Takım Vurgusu

Eker Süt Ürünleri Genel Müdür Yardımcısı Nevra Eker, “Bu Olympos Regatta haftasının son 3 günü yat yarışları şeklindeydi. Cuma ve cumartesi rüzgar çok şiddetliydi bu nedenle yarış yapılmadı. Ekip çok moralsizdi ama gerçekten tehlikeli ve riskli bir durumdu. Dolayısıyla yarış komitesi doğru bir karar aldı. Bugün için ekip oldukça heyecanlıydı. Pazar günü, keyifli bir Boğaz rotası vardı. Akıntı çok fazla olduğu için Boğaz önemli bir yarış rotası. Planlama çok kritik. Takım içinde Boğaz’da daha önce yarışmış profesyonel bir yelkencinin olması gerekli. Bu sene kadın takımı oluşturduk. 8 kadın ve 1 erkek olarak yarıştık. Farklı takımlardan gelen kadınlar ile kısa sürede kaynaşmayı başardık. Ancak Boğaz hep güçlüdür, çünkü sürekli manevra gerektiriyor” diye belirtti.

TAYK Genel Müdürü’nden Doğa ve Güvenlik Vurgusu

TAYK Genel Müdürü Can Giray, “Geçen hafta Cuma gününden beri denizdeyiz. İlk üç gün J70’lerle başladık. Ardından J70 Match Races yaptık, bu yarışlar oldukça teknik ve Türkiye’de nadir yapılıyor. İki gün boyunca yat yarışlarında herhangi bir yarış gerçekleşmedi. Bizim için her şeyden önce can ve mal güvenliği önemli. Sporcularımızın güvenliğini azami ölçüde sağlıyoruz” şeklinde konuştu.

Yarışın Özellikleri ve İstanbul Boğazı’nın Önemi

Giray, “İstanbul Boğazı bir büyük şans sundu bize. Yarışın mottosu ‘Rüzgarı Yakala’ idi. Ancak biz rüzgarı yakaladık ve harika bir Boğaz yarışı gerçekleştirdik. 2 kıta arasında yapılabilen bir yarış sadece ülkemizde mevcut. Asya ve Avrupa arasında 5 dakikada geçiş yapılabiliyor. Bu durumun kıymetini bilmemiz gerekir. Eker’in desteği bizim için çok önemli ve mutluyuz” ifadelerini kullandı.

Şampiyonlar ve Yarışın Başarıları

Fenerbahçe Doğuş Yelken Takımı’ndan Orkun Öz, “İstanbul Boğazı’nda muhteşem bir doğada harika bir yarış yaptık. Katılan tüm ekipleri ve bu yarışı organize eden herkesi kutluyorum. Biz iki klasmanda da birinciliği elde ettik. Ekibim olağanüstü bir performans sergiledi. Bu yarışın Boğaz’da gerçekleşmesi bizim için ekstra bir heyecan” dedi. MYSK Sailing Takımı’ndan Batu Özonur ise “Boğaz’da şampiyon olmak her zaman diğer parkurlardan daha özel. Genç bir takımla bu başarıyı elde etmek inanılmaz bir duygu” şeklinde görüş belirtti.

Ödüller

IRC0, IRC1 ve IRC2 sınıflarında ödül alanlar: 1. Fenerbahçe Doğuş 2. Ant Yapı Team / Sensei 3. Enka / Cheese IV. IRC3 ve IRC4 sınıflarında ise: 1. MYSK Sailing Team – Gelner 2. Ice Yachts – İstanbul Sailing Center / Alchera 3. Canias – İAS / Electron olarak belirlendi.