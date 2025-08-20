Haberler

Taylan Bulut, Beşiktaş’a katılmaktan mutluluk duyuyor

TAAYLAN BULUT’UN BEŞİKTAŞ TRANSFERİNE YARDIMCI OLAN ETKENLER

Beşiktaş’ın yeni transferi Taylan Bulut, siyah-beyazlı takımda olmanın gururunu yaşıyor. Kulübe yaptığı açıklamalarda, transfer sebebiyle mutlu hissettiğini vurguluyor. “Büyük bir kulüpteyim. Her halükarda çok mutluyum. Beşiktaş hakkında sadece iyi şeyler duydum ve hemen oraya gideceğim diye düşündüm,” diyor.

TRANSFER GÖRÜŞMELERİ VE TEKNİK DİREKTÖRÜN GÜVENİ

Taylan Bulut, transfer sürecinin olumlu geçtiğinden bahsediyor. 19 yaşındaki futbolcu, teknik direktörün kendisine güven verdiğini belirtiyor. “Transfer görüşmeleri iyi geçti. Çünkü teknik direktör bana doğrudan güven verdi ve kendimi güvende hissettim. Kenan Karaman ve Loris Karius ile konuştum. İkisi de burada oynadılar ve sadece güzel şeyler anlattılar,” şeklinde konuşuyor.

SAAHA PERFORMANSI VE HEDEFLER

Taylan Bulut, sahada her zaman elinden gelenin en iyisini yapacağına dair söz veriyor. “Her zaman yüzde yüzümü vereceğim. Mümkün olduğunca çok forma giymeyi ve şampiyon olmayı diliyorum. Taraftarlarımız için her şeyimi vereceğim. Sezonun nasıl geçeceğine bakacağız,” diyor. Bu hedeflerle sahada mücadele etmeyi planlıyor.

Martyna Kaminska Müslüman Oldu

Adana’da Polonya vatandaşı Martyna Kaminska, düzenlenen bir merasimle Müslüman oldu. İslam’a ilgisi, özellikle Fas ve Moritanya’daki Müslümanlarla tanışmasıyla gelişti.
Erdem, Turizmde İşbirliğinin Önemini Vurguladı

Alanya'da basın toplantısı düzenleyen ALTSO Başkanı Eray Erdem, turizmin geleceği için birlikte çalışmanın gerekliliğini vurguladı ve zarar veren işletmelere karşı mücadele edeceklerini açıkladı.

