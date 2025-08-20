Taylan Bulut, Beşiktaş’a katılmaktan mutluluk duyuyor

TAAYLAN BULUT’UN BEŞİKTAŞ TRANSFERİNE YARDIMCI OLAN ETKENLER

Beşiktaş’ın yeni transferi Taylan Bulut, siyah-beyazlı takımda olmanın gururunu yaşıyor. Kulübe yaptığı açıklamalarda, transfer sebebiyle mutlu hissettiğini vurguluyor. “Büyük bir kulüpteyim. Her halükarda çok mutluyum. Beşiktaş hakkında sadece iyi şeyler duydum ve hemen oraya gideceğim diye düşündüm,” diyor.

TRANSFER GÖRÜŞMELERİ VE TEKNİK DİREKTÖRÜN GÜVENİ

Taylan Bulut, transfer sürecinin olumlu geçtiğinden bahsediyor. 19 yaşındaki futbolcu, teknik direktörün kendisine güven verdiğini belirtiyor. “Transfer görüşmeleri iyi geçti. Çünkü teknik direktör bana doğrudan güven verdi ve kendimi güvende hissettim. Kenan Karaman ve Loris Karius ile konuştum. İkisi de burada oynadılar ve sadece güzel şeyler anlattılar,” şeklinde konuşuyor.

SAAHA PERFORMANSI VE HEDEFLER

Taylan Bulut, sahada her zaman elinden gelenin en iyisini yapacağına dair söz veriyor. “Her zaman yüzde yüzümü vereceğim. Mümkün olduğunca çok forma giymeyi ve şampiyon olmayı diliyorum. Taraftarlarımız için her şeyimi vereceğim. Sezonun nasıl geçeceğine bakacağız,” diyor. Bu hedeflerle sahada mücadele etmeyi planlıyor.