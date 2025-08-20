Taylan Bulut, Beşiktaş’ta gururlu

TAAYAN BULUT’UN BEŞİKTAŞ’A TRANSFERİNDEN GURUR DUYDUĞU AÇIKLAMASI

Beşiktaş’ın yeni transferi Taylan Bulut, siyah-beyazlı kulübe katıldığı için oldukça gururlu olduğunu ve saha içinde her zaman elinden gelenin en iyisini yapacağını belirtti. Taylan Bulut, kulübün sosyal medya kanalı aracılığıyla yaptığı açıklamada, “Büyük bir kulüpteyim. Her halükarda çok mutluyum. Beşiktaş hakkında sadece iyi şeyler duydum ve hemen oraya gideceğim diye düşündüm” dedi.

TRANSFER GÖRÜŞMELERİ VE TÜRKİYE’DE OYNAYAN İSİMLER

19 yaşındaki genç futbolcu, transfer süreci hakkında da bilgi verdi. “Transfer görüşmeleri iyi geçti. Çünkü teknik direktör bana doğrudan güven verdi ve kendimi güvende hissettim. Kenan Karaman ve Loris Karius ile konuştum. İkisi de burada oynadılar ve sadece güzel şeyler anlattılar” şeklinde konuştu.

SADAKAT VE HEDEFLERİ

Taylan Bulut, sahadaki performansıyla ilgili olarak, “Her zaman yüzde yüzümü vereceğim” ifadelerini kullanarak, “Her zaman o seviyede olacağım. Mümkün olduğunca çok forma giymeyi ve şampiyon olmayı diliyorum. Taraftarlarımız için her şeyimi vereceğim. Sezonun nasıl geçeceğine bakacağız” dedi.