Taylan Bulut İstanbul’a Geldi

TAFLAR KARŞILIYOR

Beşiktaş, transfer görüşmelerine başladığı 19 yaşındaki sağ bek Taylan Bulut’u İstanbul’a getirdi. Genç futbolcu, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne özel uçakla ulaştı. Taylan’ı burada asbaşkan Murat Kılıç, siyah-beyazlı yetkililer ve bir grup taraftar karşıladı. Taraftarların birlikte fotoğraf çekilme isteğini geri çevirmeyen Taylan Bulut, kameralara poz verdikten sonra havalimanından ayrıldı.

TAYLAN BULUT KİMDİR?

Taylan Bulut, 19 Ocak 2006 tarihinde Almanya’da doğdu. Türk kökenli Alman sağ bek, futbol kariyerine Germania Dürwiss, Leverkusen ve Schalke altyapılarında başladı. Schalke A takımında toplam 29 maçta mücadele eden Taylan, bu süreçte 1 kez gole imza attı. Ayrıca, Almanya Milli Takımı’nın alt yaş kategorilerinde de yer aldı. Genç oyuncu, Schalke kadrosuyla Almanya 2. Lig’de (Bundesliga 2) faaliyet gösteren yeni sezonda 2 karşılaşmada forma giydi.