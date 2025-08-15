Haberler

Taylan Bulut İstanbul’a Transfer Oldu

BEŞİKTAŞ’IN YENİ TRANSFERİ İSTANBUL’DA

Beşiktaş, transfer çalışmalarını devam ettirirken, Almanya Bundesliga 2 ekibi Schalke 04’ten 19 yaşındaki sağ bek oyuncusu Taylan Bulut’u İstanbul’a getirdi. Genç futbolcu, akşam saatlerinde Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne iniş yaptı.

TAYLAN BULUT TARAFTARLARA SELAM VERDİ

Havalimanında Taylan Bulut’u Beşiktaş Asbaşkanı Murat Kılıç karşıladı. Genç oyuncu, havalimanı çıkışında kendisini bekleyen siyah-beyazlı taraftarlara el salladıktan sonra bir araçla alandan ayrıldı.

19 yaşındaki futbolcu, sağlık kontrollerinin ardından Beşiktaş ile resmi sözleşmeye imza atacak.

