Taylan Bulut, Sağlık Kontrolünden Geçti

BEŞİKTAŞ’IN TRANSFER GÖRÜŞMELERİ

Beşiktaş, transfer görüşmelerine başladığı sağ bek oyuncusu Taylan Bulut’u İstanbul’a getirdi. Siyah-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, “Transfer görüşmesine başladığımız profesyonel futbolcu Taylan Bulut, bu sabah Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçti.” ifadeleri yer aldı.

Açıklamaya göre, “Detaylı kan tetkikleri yapılan Bulut; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.” Bu kapsamda Taylan Bulut’un sağlık kontrolleri başarıyla geçildi.

Adana’da Güvenlik Uygulaması Yapıldı

Adana'da polis, metro duraklarında vatandaşların güvenliğini artırmak için uygulama yaptı. Şüpheli kişiler üzerinde GBT sorgusu ve üst araması gerçekleştirildi, olumsuz bir durumla karşılaşılmadı.
Hakkari’de Asker Arkadaşları Buluştu

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 1986-1988 yıllarında görev yapmış askerler, yaklaşık 40 yıl aradan sonra Çorum'da bir buluşma gerçekleştirdi.

