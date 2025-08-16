Taylan Bulut, Sağlık Kontrolünden Geçti

BEŞİKTAŞ’IN TRANSFER GÖRÜŞMELERİ

Beşiktaş, transfer görüşmelerine başladığı sağ bek oyuncusu Taylan Bulut’u İstanbul’a getirdi. Siyah-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, “Transfer görüşmesine başladığımız profesyonel futbolcu Taylan Bulut, bu sabah Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçti.” ifadeleri yer aldı.

SALGINLI KONTROL PROSEDÜRLERİ

Açıklamaya göre, “Detaylı kan tetkikleri yapılan Bulut; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.” Bu kapsamda Taylan Bulut’un sağlık kontrolleri başarıyla geçildi.