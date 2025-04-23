Taylan Meydan, Ferda Karakterini Canlandırıyor. Çekimler, Yılmaz Erdoğan’la Güzel Geçiyor. Herkes, İşini Çok İyi Biliyor. İlk Sahne, Sadece Bakıştık. Dizi, Her Perşembe Kanal D’de

FERDA KARAKTERİNDEN BEKLENTİLERİ KARŞILIYOR

KANAL D’nin popüler dizisi İnci Taneleri’nde Ferda karakterini canlandıran Taylan Meydan, izleyicilerin iki sezondur merak ettiği sorulara açıklık getirdi. Azem’in (Yılmaz Erdoğan) yıllar sonra bulduğu, kendi gibi edebiyatla ilgilenen oğlu Ferda’nın fiziki ve mesleki benzerlikleri sıkça tartışılıyor. Dizinin yeni yüzü olan Meydan, karakteriyle ilgili içten yorumlarda bulundu.

ÇEKİMLERDEN MEMNUNİYET DUYUYOR

Yılmaz Erdoğan ile baba-oğul ilişkisini canlandıran Meydan, dizinin çekimlerinin harika geçtiğini belirtirken, “Öyle olması beni çok mutlu ediyor. Yoğunluğu da seven biri olduğum için çok güzel geçiyor” şeklinde konuştu.

HEDEFLERİ YÜKSEK

Oyunculuk kariyerinde kalıcı olmanın önemine dikkat çeken Meydan, “Alelade işlerin içinde var olmayı istemem. Oynanabilir her şeyi oynamak istiyorum” dedi. İki sezondur izleyicilerin merak ettiği sorulara Ferda karakteri ile yanıt veren oyuncu, İnci Taneleri ekibinin başarısına da vurgu yaptı. Meydan, “Herkes işini çok iyi biliyor ve çok başarılı. Hem oyuncu arkadaşlarım hem kameranın arkasındaki ekip, hocamız (Yılmaz Erdoğan) hepsi başarılı insanlar. Aralarında yer almak bana da başarılı hissettiriyor” ifadelerini kullandı.

İLK SAHNELERDEKİ DUYGULARINI PAYLAŞTI

Hürriyet Youtube’tan Beste Sırapınar’a konuşan Meydan, Yılmaz Erdoğan ile ilk sahnelerinde yaşadıklarını şu şekilde anlattı: “Acaba o ne hissediyordur diye düşündüm. O da usta olduğu için bana biraz uzun uzun baktı, ben de ona baktım hemen sahne başladı. Tanışma faslını zamana yaymaya karar verdik, çünkü önce çalışmamız lazımdı. Yılmaz Erdoğan tecrübeli olduğu için oğlu gibi hissettiriyor ister istemez. Çok da destekliyor, sağ olsun.”

İNCI TANELERİ HER PERŞEMBE DİZİSEVERLERLE BULUŞUYOR

Yılmaz Erdoğan’dan hayat bulan İnci Taneleri dizisinin yeni bölümleri her perşembe saat 20.00’de Kanal D’de yayınlanıyor.