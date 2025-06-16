Taylan Özgüç Danyıldız, 26 yaşında, İzmir’li

TESTO TAYLAN’IN KİMLİĞİ VE YAŞI

Taylan Özgüç Danyıldız’ın yaşı ve kimliği, son zamanlarda fenomen ismin artan popülaritesiyle birlikte sıkça araştırılıyor. Sosyal medya videolarındaki eğlenceli üslubu ve dikkat çekici fiziğiyle adından söz ettiren Testo Taylan’ın hayatına dair detaylar ilgi çekiyor.

EĞİTİM HAYATI VE SPOR KARIYERİ

Gerçek adı Taylan Özgüç Danyıldız olan fenomen, 30 Ekim 1997 tarihinde İzmir’de dünyaya geliyor. Fen lisesinde aldığı eğitimin ardından, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Bilgisayar Mühendisliği bölümünde lisans eğitimine devam ediyor. Spor kariyerine powerlifting ile başlayan Testo Taylan, bu alanda birçok yarışmaya katılıyor ve YouTube kanalında spor ile mizah içeriklerini bir araya getiriyor.

FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ VE MARKA İŞ BİRLİKLERİ

Testo Taylan, 1.90 boyunda ve yaklaşık 100-110 kg ağırlığında. Kaslı fiziği ve enerjik yapısıyla dikkat çeken Taylan, Beypazarı Doğal Maden Suyu gibi markalarla iş birliği yaparak reklam yüzü oluyor. Bu özellikleri, onu sosyal medya dünyasında daha da öne çıkarıyor.