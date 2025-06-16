Taylan Özgüç Danyıldız 26 yaşında, İzmirli

TAYLAN ÖZGÜÇ DANYILIZ KİMDİR?

Taylan Özgüç Danyıldız’ın yaşı ve memleketi, popülerliğinin artmasıyla birlikte birçok kişi tarafından merak ediliyor. Sosyal medyada ki eğlenceli tarzı ve dikkat çekici fiziksel özellikleriyle beğenilen Testo Taylan’ın yaşamı, eğitimi ve kariyeri ilgi çekiyor. Peki, Testo Taylan kimdir? Taylan Özgüç Danyıldız kaç yaşında ve nereli? İşte tüm detaylar…

DOĞUM TARİHİ VE EĞİTİM HAYATI

Gerçek ismi Taylan Özgüç Danyıldız olan fenomen, 30 Ekim 1997 tarihinde İzmir’de doğuyor. Fen lisesinden mezun olduktan sonra, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Bilgisayar Mühendisliği bölümünde lisans eğitimine devam ediyor.

Spor kariyerine powerlifting ile başlayarak birçok yarışmaya katılan Testo Taylan, YouTube kanalında spor ve mizah içerikleri yayımlayarak öne çıkıyor. 1.90 boyunda ve 100-110 kg ağırlığında olan Taylan, kaslı fiziği ve enerjik duruşuyla dikkat çekiyor. Ayrıca, Beypazarı Doğal Maden Suyu gibi markalarla iş birliği yaparak reklam yüzü olma fırsatı da buluyor.