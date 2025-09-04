Tayland’da Başbakan Kararnamesi Reddedildi

TAYLAND’DA PARLAMENTONUN FESHİNE YÖNELİK ÇABA

Tayland’da Geçici Başbakan Phumtham Wechayachai, parlamentoyu feshetmek amacıyla sunduğu kararnameyle ilgili olumsuz bir gelişme yaşandı. Kraliyet Konseyi, bu kararnamenin reddedildiğini açıkladı. Kraliyet makamına sunulan bu kararname, önceki Başbakan Paetongtarn Şinavatra’nın görevden alınmasının ardından, Phumtham’ın yerine geçmesiyle gündeme geldi.

Kraliyet Ofisi, kararın reddedilme sebebini, Phumtham’ın ‘geçici’ bir başbakan olması ve bu durumun yaratabileceği hukuki uyuşmazlıklar olarak belirledi. Bu bağlamda, hukukun üstünlüğüne vurgu yapan Phumtham, konunun tekrar incelenip değerlendirileceğini açıkladı.